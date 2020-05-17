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新北男硬上女網友！結果「一次就中」突變爸...母領光勞保金火速救援

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▲桃園市14歲少女指控繼父去年趁她睡覺時性侵得逞，且有多次猥褻情事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

郭男性侵女網友，結果一次就中。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

新北一名從事服裝批發的郭姓男子前年約女網友碰面，宣稱有批發商品可供看貨，隨後將其騙回家不戴套性侵得逞，結果女方竟因此懷孕了。法院一審依強制性交罪判郭4年2月徒刑，郭母因擔心兒子入獄，提前申請勞保老年給付湊足200萬元賠償女方，打動女方同意和解。

郭男2018年9月7日淩晨1時許，通過交友軟體結識女方，並於當晚8時約碰面，更露骨示意，「如果彼此有喜歡有感覺的話，我會想馬上在一起，會想發生關係，這很正常吧？」女方立刻表明沒辦法接受這麼快就發生關係，「我們還是在這上面聊天當朋友就好」、「你想要的我沒辦法接受耶」。

▲▼晚餐,聚會,約會,吃,叉子,西餐,餐廳。（圖／翻攝自pixabay）

▲女方答應赴約用餐。（示意圖，非本文當事人／翻攝自pixabay）

對此，郭男連忙保證，「一定尊重妳」、「放100個心吧」。女方隨後答應赴約用餐，但情慾沖腦的郭男以檢視商品為藉口，8日淩晨0時許開車把女方騙回自己住處，隨後趁機將其壓制在床，不顧女方明確拒絕之意，強行性侵得逞。

女方逃離後覺得羞愧，打算保密努力淡忘，不料9月26日竟發現懷孕，旋即報警處理，並於人工流產後，提供引產後之胚胎供警與郭男之唾液進行比對，鑑定結果認定郭男為該胚胎之親生父親。

郭男一開始辯稱絕無強迫，雙方是兩情相悅，但法官不採信，一審依強制性交罪判4年2月徒刑。郭男上訴認罪，透過修復式司法程式向女方道歉溝通，郭母更為兒子提前請領勞保老年給付132萬元，加上跟親友借貸湊足200萬元，賠償女方乞求原諒。

原本拒絕和解的女方最後被郭男母子誠意打動，同意緩刑給其自新機會。高院認為郭男性侵造成女方懷孕、被迫墮胎，使女方身體與健康所受侵害不言可喻，但郭男設法籌錢、盡力彌補過錯，確有情堪憫恕之處，因此改判他2年徒刑、緩刑5年，須接受法治教育5場次並提供100小時義務勞務，若沒履行附帶條件，將可撤銷緩刑。可上訴。

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