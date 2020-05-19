醫接生龍鳳胎！小女嬰下半身「被畸胎姊妹殘肢包住」…肛門慘被擠到前面

▲女嬰屁股長著畸胎瘤。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省一位年輕孕婦在僅僅懷胎34周的情況下，於5月8日產下一對龍鳳胎。不過，令人震驚的是，妹妹優優（化名）體重2.7公斤，但臀部上竟長著一個巨大的肉瘤，表面佈滿可怕的青筋，最大的一部分直徑11公分。醫生表示，腫瘤為畸胎瘤，可能是惡性的。

據《紅星新聞》報導，優優的媽媽此前在醫院產檢時，發現了雙胞胎中的一胎有異常，隨後到成都市婦女兒童中心醫院保胎治療。5月8日，34周+1天的她出現胎膜早破、合併妊娠期中度貧血，經剖腹產，順利產下一對龍鳳胎。

不過，龍鳳胎中的妹妹臀部，竟長著一個大腫瘤。成都市婦女兒童中心醫院小兒外科一病區腫瘤專業組主治醫師仲鈾表示，「（妹妹）出生體重2.7kg，腫瘤大概就占了1kg。」

因為早產，兄妹倆隨即被送往新生兒科ICU病房。同時，優優的腫瘤切除手術也在緊鑼密鼓地準備中。仲鈾說，「患兒的骶尾部，有一個巨大的畸胎瘤，臀部的肌肉可能因此受到宮內擠壓，發生了萎縮。」

▲腫瘤切除手術順利。（圖／翻攝自紅星新聞）

他進一步解釋，腫瘤分成了不均勻的3個部分，最大的一部分，直徑達到11公分，中間的部分，直徑7公分左右，最小的部分也有3公分，「包括肛門，都已經被擠壓位移到了身體前面。」仲鈾感歎，自己從醫10多年，大約經手了近20例新生兒畸胎瘤切除手術，但如此巨大、範圍如此廣泛的畸胎瘤，還是第一次遇見。

萬幸的是，5月14日，由成都市婦女兒童醫院副院長張利兵主刀，優優的腫瘤成功被切除，手術很順利。手術切除後發現，腫瘤重達近1公斤，幾乎佔據了她體重的三分之一，有近500毫升積液，還有毛髮和骨骼。

據悉，一般情況下，畸胎瘤多為良性，完整切除後，不會對患兒未來生活造成影響。但仲鈾說，女嬰的腫瘤在靠近尾骨位置的部分，呈魚肉樣改變，從經驗判斷，有存在惡性的可能，但最終結果，要根據病理報告，「如果是惡性，孩子還需要接受化療，這麼小的孩子化療，也是一個巨大的挑戰。」

目前，優優的狀況平穩，雖然還沒有拔除插管、脫離呼吸機，但情況已經好轉。

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