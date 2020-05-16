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女鵝出生3個月！她一驗「淺露2條線」：別這樣好嗎　神釣出精主羞炸

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▲▼女鵝出生3個月！她一驗「淺露2條線」：別這樣好嗎　神釣出強孕老公（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲「淺露2條線」，原PO驚訝又錯愕！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

「別這樣好嗎？」一名剛生完baby的人妻透露，這個月姨媽大遲到，逼不得已去買驗孕棒，一驗蹦出2條線，讓她好崩潰，「女兒才三個月13天！」文章掀起網友朝聖，紛紛笑虧「爸爸忍很久」，而老公本尊也現身留言串中，尷尬直呼「我哭哭！」

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》崩潰表示，女兒才出生3個月13天，但最近月經遲遲沒來，帶著忐忑不安的心情驗尿，結果真的超想哭。照片可見，驗孕棒出現淺淺的第2條，原PO當下臉色一垮，哀號「這一定是壞掉了，聽說這種的故障很高...別這樣好嗎？」

請繼續往下閱讀...

面對豬隊友太猴急開機，原PO眼神死直呼，「衛生棉才拆了一個月多...」儘管殘酷事實就在眼前，但她還是不願意接受第2位寶貝降臨，堅持喊話「 一定是壞了，我再去買別的！」

文章曝光後，短短1小時就掀起千名網友狂賀，「我幫你補一條，這樣應該清楚了」、「一年生一個喔！慾望強喔！」、「天啊，只能恭喜妳，請相信你老公」、「爸爸忍很久」。爆笑的是，留言串神釣出豬隊友本尊，尷尬向大家坦承，「我是原po的先生@@，從來沒想過會來這麽快！」底下網友狂歪樓，「你要勤勞一點賺錢了」、「加緊點，明年再拼第三胎」、「台灣的未來靠您了」。老公則苦笑回應，「唉...2個就夠了...我哭哭」，原PO也回答，「喔不，不要再來了」。

▲▼女鵝出生3個月！她一驗「淺露2條線」：別這樣好嗎　神釣出強孕老公（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲神釣出強孕老公！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

另外，一票人妻也分享心路歷程，其實孩子年齡相近有好處，「這就是有了～～我老三也是這樣來的」、「 剛生完很容易懷孕，所以一定要避孕，如果有避孕都中就是命中注定的小孩」、「又省了一堆衛生棉...當初護士跟我說喝母奶可以避孕，結果我兩隻年紀差一年三個月～不過也好，從小就能玩在一起」、「如果真的想再生，間隔近一些，要累一起累，熬過了就輕鬆了」、「可能是子宮外孕，去照照超音波唄，然後抽血驗指數」。

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