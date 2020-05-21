WHA落幕！譚德塞推特PO「單字」　網怒刷一排嗆辭職

▲譚德塞成為爭議人物，WHO支持者眾，但反對聲音越來越大聲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

今年成為輿論熱點世界衛生大會（WHA）落幕，WHO秘書長譚德塞在推特上簡單寫下「感激」（Gratitude），2天內累積了3600個讚，並引來不少網友回覆「辭職」、「無能」、「毫無羞恥」、「謊言」。

WHA今年遭遇2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，改為視訊召開；先前因台灣防疫表現位居全球前茅，讓各國刮目相看，並再次引起「應該讓台灣以觀察員身分參加」的討論，並得到美、日、澳等國，以及友邦的支持。

Gratitude. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 18, 2020

不過防疫表現極佳的台灣今年在各方因素下，最終仍未能參加以醫療合作為核心的全球大會；對此，台灣外交部發表聲明表示「遺憾」，因政治風向改變而多次力挺台灣參加WHA的美國，也發聲明批評WHO，表示政治不該凌駕公衛，「公衛應優先於政治」。此外多國政治人物也聲援台灣。

譚德塞的「感激」貼文於周二（19日）貼出，累積至今已有數百則貼文，底下留言出現許多網友製作的梗圖（迷因，meme）。網友刷一排「辭職」、「我的錢香嗎」、「無能」、「感激？你很快就會後悔」、「感激是一個你辭職的時候我們才會感覺到的東西」。