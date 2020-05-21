10.6萬例單日最多！譚德塞冷回川普「會繼續領導全球」：憂中低收入國家病例暴增

▲譚德塞面對川普全面退出組織的威脅，選擇冷處理。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

WHO周三（20日）指出，過去24小時全球通報10.6萬例，創下單日最高紀錄，他們擔心即便許多富庶國家已逐步解封，但貧窮的國度仍面臨艱難情況。與此同時，秘書長譚德塞對美國總統川普斷絕資金，甚至退出組織的威嚇信做出回應，表示他將會繼續領導全球對抗疫情大流行。

截至台灣時間21日上午4點50分，全球至少496萬人染疫、32.6萬人死亡，世界即將在周末前達到500萬人確診大關，而WHO緊急衛生計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）形容，此為悲劇性的里程碑。

綜合外電報導，譚德塞在記者會上指出，全球疫情大流行還有很長一段路要走，「我們非常擔心中低收入國家，持續上升的病例。」

▲川普的美國優先及他的單邊主義，已讓美國退出不少有份量的組織及協議，造成全球關係板塊變動。（圖／路透社）

疫情自去年12月底爆發至今，WHO的反應速度及態度受到不少人詬病，甚至被質疑與中國一起隱匿真相。川普日前在信中再次公開抨擊譚德塞「面對中國時缺乏獨立性」，並威脅若WHO應對美國及其他國家更公平，若無法改善的話，美國會永遠凍結金援，甚至從此退出組織。

「我們比任何人都更想要問責」，譚德塞在與WHO的194個會員國的視訊會議上表示，「我們會繼續對全球合作提供策略領導」。

▲習近平在世界衛生大會（WHA）上致詞，川普則拒絕。（圖／ETtoday資料照）

中國國家主席習近平日前已在WHA的視訊會議上宣布，將金援WHO多達20億美元的資金，幫助調查疫情起源及組織運作；事實上，許多國家對譚德塞也是表態支持，而歐洲外交官員擔心，川普就任三年內，已經批評許多國際組織並退出其中一些，現在則輪到WHO如此大的一個組織。

「看到習近平抓住機會向大家張開雙手很震驚」，歐洲外交官元表示，習除了提供20億美元，還告訴全球，若中國開發出疫苗的話，將會與每一個人分享，「這完全就是我們所擔心的：華盛頓釋放出的空間，將被中國拿下。」