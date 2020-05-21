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美國務卿再批「中國捐20億抗疫」：跟他們帶給世界的代價比起來微不足道

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧今天再因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情劍指中國，表示跟數十萬人命和數兆美元的損失相比，北京承諾提供的20億美元抗疫金額「微不足道」。

對於中國國家主席習近平主張北京在中國爆發疫情後行事透明，蓬佩奧（Mike Pompeo）也予以反駁。他說，如果習近平希望展現透明作風，就應該舉辦記者會，允許記者提問任何問題。

路透社報導，蓬佩奧今天在國務院記者會上表示：「習主席本週聲稱中國行事公開、透明、負責。我希望中國是這樣。」

他指控北京還是不給病毒樣本、不允許進入相關設施、審查相關討論，「還有更多其他作為」。

美中關係近幾個星期益發緊繃，蓬佩奧與美國總統川普皆抨擊北京處理疫情的作法。目前美國已淪為全球疫情最嚴重的國家。

川普也不滿世界衛生組織（WHO）回應疫情的方式，形容世衛是「中國的傀儡」，還提議讓美國退出世衛。習近平則是承諾提供世衛20億美元。

蓬佩奧對此表示：「我期待看到他們兌現那項20億美元的承諾。…跟他們帶給世界的代價比起來，中國對抗疫的貢獻微不足道。」

蓬佩奧表示，「這場疫病已奪走大約9萬美國人性命。自3月以來，超過3600萬美國人丟失工作，全球30萬人因此喪命。根據我們的估算，中國共產黨的失誤讓全球付出的代價可能多達9兆美元。」

另外，蓬佩奧也指控中國用「經濟報復」，威脅尋求獨立調查疫情源頭的澳洲。

蓬佩奧還指控世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）「跟北京關係異常緊密…早在目前的大流行之前（就是這樣）」，這種情況「令人深深不安」。

蓬佩奧並指出，美國已投入大約100億美元幫助國際抗疫，包括在疫苗研究、提供預備資金和人道援助等層面。

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