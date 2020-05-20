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社會 社會焦點 保障人權

資優女童愈補愈糟「數學考零分」　原來是狼師上課伸手進內褲

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▲補習班老師對女童伸狼手。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲補習班老師對女童伸狼手。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名國小資優女童到補習班上課，被60多歲老師阿雄(化名)，伸狼手襲胸還摸私處，多達42次，人也變得焦慮恍神、功課一落千丈，數學全錯考零分，更不要再到補習班上課，阿雄被彰化地院依犯猥褻罪，共42罪，各處有期徒刑8月，合併應執行有期徒刑2年6月。

判決書指出，阿雄與妻子合開補習班，阿雄負責批改訂正國文及英文作業，女童從3歲起就到阿雄的補習班上課，自2017年11月29日到2018年5月9日之間，每周三、周六，一周2次，阿雄只要看到女童到教室上課，便叫他坐到身邊，趁機會伸手到衣服內撫摸胸部跟下體，都不敢將被告的手推開，讓女童功課一落千丈，只要有阿雄上課，她就不願意到補習班。

阿雄否認並辯稱，伊沒有對被害人猥褻，教室每次上課大約20幾位的學生，都在同一空間，伊不曾與被害人單獨共處一室，伊不知被害人為何要說伊曾為猥褻；辯護人則為其辯護稱，被害人應係因自己數學進度跟不上，故不想至補習班上課，但又怕被父母責備，才編出遭阿雄猥褻此一不實之情節。

學校老師也說，尤其三年級課業數學基本上是不難，但女童曾經會有全錯的情形，感到很錯愕，也有問女童，為何不想去補習班的，每次問起，就是焦慮的表情跟無措，然後不知道怎麼回答，一直表示不喜歡那個補習班，她不要去補習，一定什麼事情沒有說，直到離開補習班，才又恢復正常學習、功課也漸漸日漸進步未再下滑。

女童父母證稱，女兒一直反抗說不要去補習，才支支吾吾說因為遭到被告摸胸部，是到警局之後，才講出有摸其他地方。

法官審酌女童發生事情時年齡尚幼，阿雄為人師表，不知善盡保護照顧學生之責任，竟未能恪守師生分際，反圖滿足一己之性慾，假借輔導課業之機會，多次對女童猥褻，已嚴重於師道倫常，敗壞社會風紀，戕害身心健全成長及其對師長之信賴，犯後否認犯行且迄未與被害人及其家屬達成和解或徵得原諒的態度等情狀，量處其刑。

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