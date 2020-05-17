曖昧對話曝！高雄「印度北鼻」看完電影送少女回家　門口強吻3秒下場超慘

▲張男否認犯行辯稱，他在親之前有徵詢小知意願，但她微微晃頭。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名18歲張姓男子騎車送補習班女同學的妹妹小知（化名）回家，結果竟在對方家門口，強吻她的嘴唇3秒鐘。法官根據兩人對話，堪認雙方互動略有曖昧之情，且張已賠償對方25萬元達成和解，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判1年6月有期徒刑、緩刑2年。如今雙方的對話也曝光，小知稱張「印度北鼻」；他則直呼「我想吃妳。」

判決指出，事發於2019年8月，小知控訴，張男是姐姐補習班的同學，和對方認識3、4年；事發當天中午，她與張一起去吃飯，之後張說要去看電影，看完電影後，由張騎車載她回家，「我手放在機車後面的扶手，他把我手拉過去前面抱住他，我沒有反抗，想說沒有什麼。」

小知指控，她回到家要上樓時，「他從我後面強抱住我，將我整個人提起來移到旁邊柱子，他把我轉過去面向他。他有說想要跟我在一起，我說不行，他說沒關係，他會保護我，我不會受到傷害，不用擔心，之後我就點頭。他有問我是否要親吻，我有搖頭，但他還是強吻我，被告跟我講話時，手都一直抓住我的肩膀。」

▼兩人當天先去看電影。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

張男否認犯行辯稱，他在親之前有徵詢小知意願，但她微微晃頭，「我在親吻她時，我的手放在她的臉部，所以我沒有抓住她，她當下可以走掉。我沒有強制，我承認我有親吻她，但我沒有強制猥褻。」

高雄地院法官調閱監視器畫面，張男先以鼻子碰觸小知的鼻子，接著親吻她3秒。法官認為，告訴人在LINE聊天時稱呼被告為「印度北鼻」，且詢問對方「你想吃啥」，聽到他「我想吃妳」的回覆，她回「哈哈哈，這麼直接的嗎」，堪認雙方互動略有曖昧之情。

法官說，事發當日，被告應是情不自禁，未拿捏妥當男女間追求互動的份際，雖未認罪，但考量對小知的強制猥褻，是親吻她的嘴唇，其猥褻行為尚屬輕微；且被告支付25萬元給小知、小知母親，雙方達成調解，因此判刑1年6月、緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並得接受兩場法治教育。全案可上訴。

▼小知指控遭強吻。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

【事發前一天對話】

小知：印度北鼻

小知：等等要不要吃飯

小知：我到高雄了

小知：去吃午餐唄！

被告：可以啊

被告：抱歉，這麼晚回，昨天太晚睡了

被告：可以明天嗎

被告：明天約11點

小知：好

被告：ok

小知：嗯

被告：好的

被告：明天打算吃啥

小知：你想吃啥？

被告：我想吃妳

小知：哈哈哈，這麼直接的嗎！

小知：好啦，認真，想吃啥？

【事發當天對話】

被告：之前吃飯那個嗎

小知：嗯嗯

小知：所以我不想讓你受傷

小知：不要太靠近我

小知：比較好

被告：愛情總是要冒險的

被告：我不會太靠近妳

被告：反而等待著妳的到來

小知：好，如果你想這樣做的話，我也不會反對，但是希望你覺得這個決定是對的