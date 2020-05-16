　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹搭輕航機要繫「4點式安全帶」　台中飛行教官趁機「摸2點」…判拘役

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲體育署優質運動遊程-空中運動體驗採訪，旺偉休閒航空俱樂部，搭乘輕航機飛航體驗，飛官徐尚偉。（圖／記者路皓惟攝）

飛行教官幫體驗輕航機女乘客繫安全帶，竟趁機襲胸。示意圖。（圖／記者路皓惟攝）

記者李忠憲／台中報導

中部唯一合法輕航機訓練場李姓飛行教官去年帶領場內唯一女客人小婷（化名），主動幫繫機上安全帶時趁機觸碰胸部。小婷雖喝稱「請你不要碰我，你跟我講就好」一面推擋，卻仍遭伸狼爪。李男挨告後否認襲胸還改名字，辯稱飛機安全帶很難繫，卻遭同事作證打臉。台中地院審結，依性騷擾防治法判他拘役45日，全案可上訴。

判決書指出，李姓男子是中部某休閒航空俱樂部的負責人兼飛行教官，2019年2月10日上午，小婷報名來體驗輕航機飛行，由李男與盧姓機師等人接洽。小婷上機後，李男未先告知竟主動幫小婷繫綁機上安全帶，趁其不備觸碰胸部。小婷驚覺，立刻一邊用手推擋，一邊喝令「請你不要碰我，你跟我講就好」但李男卻以安全為由，仍繼續繫綁，並繼續摸胸。

小婷因現場離辦公室有相當距離，現場只有該俱樂部的人，沒有其他外人，擔心劇烈反抗後果不堪設想，當下忍住。她下機後，由俱樂部開車送去搭高鐵，事後去電俱樂部幹部反映遭性騷擾，並報警提告。

小婷法庭上證稱，她填完資料換裝前往輕航機停放處，她坐上去後，李男沒說就直接抓她的雙手高舉，拉安全帶後就觸碰她的胸部。她當下「縮了、叫了、推打了」，但對方的手還一直來，即使她說不要碰我了，他還是依然故我。

李男當然否認犯行，辯稱小婷過程中都無異狀。李辯護律師還說，輕航機安全帶屬四點式，與一般汽車的不同，難度高。小婷首次搭輕航機，安全帶須由專業人士協助繫綁才安全。

但當天飛行的盧姓機師證稱， 他當時站在飛機右前方約5公尺左右距離，李男幫繫綁安全帶的過程中，有聽到小婷用稍微大聲的音量說「你用嘴巴告訴我，我自己來綁」等。另外，客人如果第一次體驗飛行，大多由飛行教官幫忙扣安全帶，但輕航機安全帶其實很容易繫綁，乘客可以自行繫綁，如不熟悉，飛行教官以口頭或直接協助，等完成後再確認是否綁緊。流程中不需要拉胸部附近的安全帶確認，以他來說，也會盡量不要與女客人有肢體碰觸。

法官認為，俱樂部幹部作證時也說，當時聽到李男疑似性騷，脫口而出「他怎麼又來了」，顯見李男的行為已非第一次。事後雖改口說是指李男「過度熱心」，但用詞的時間和意思並不相符。加上該名幹部與李男是多年好友，又一起打拼經營俱樂部，顯有維護被告意思，最後依性騷擾防治法判李男拘役45日。

年輕好簡單～～


【更多新聞】

標哥換肝手術順利　鄭銘坤說最煩惱的是顏清標妻「夫、子都住院」

玖壹壹老闆9年前捐肝救父　前議員蕭杰：術後一周最痛苦，讓標哥好好休養

同居女友懷他的孩子　男疑戴綠帽竟持菜刀恐嚇：把手砍掉看你怎樣約炮

ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

運將忘拉手剎車…貨車打滑後撞「2部一起墜山溝」！2人受傷送醫

曳引車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

「黃蜂」拖延7隻小虎鯨回大海　困高雄港12天！海保署臉書日記曝救援

剛跟前妻復合...他情人節又帶妹「摩鐵忘情衝刺」還拍片！　小三這理由判免賠

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

新竹古董玩家3.5萬「爽收200年古蹟」　詭辯：不知贓物！法官狂打臉

金門男挖到823砲戰未爆彈…淡定開往金防部　友追3公里攔下：母湯啦！

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

運將忘拉手剎車…貨車打滑後撞「2部一起墜山溝」！2人受傷送醫

曳引車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

「黃蜂」拖延7隻小虎鯨回大海　困高雄港12天！海保署臉書日記曝救援

剛跟前妻復合...他情人節又帶妹「摩鐵忘情衝刺」還拍片！　小三這理由判免賠

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

新竹古董玩家3.5萬「爽收200年古蹟」　詭辯：不知贓物！法官狂打臉

金門男挖到823砲戰未爆彈…淡定開往金防部　友追3公里攔下：母湯啦！

「馬卡龍色系優格飲」外型也太美！3款全新手搖掀一波打卡風潮

企聯射箭／譚雅婷轉隊首戰　水土不服2點全敗

恐龍女孩綺綺病逝！隔年母產子　男嬰瞳孔藏「熟悉靈魂」…醫淚崩：妳回來了

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

復古重機Z900RS「老車味」改裝指南！K-Factory舊化零件全攻略

運將忘拉手剎車…貨車打滑後撞「2部一起墜山溝」！2人受傷送醫

身分證對對碰回歸！8、3、1、2、0中5碼　吃温野菜可享5折

曳引車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

中職／富邦悍將主場戰樂天桃猿拚止敗　16日因雨延賽

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

花蓮離奇車禍！　白車「神右轉」　騎上鋼索車頭翹45度

社會熱門新聞

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

聯結車倒車…他爆頭慘死！頸與身體「幾乎分離」

妻探班給驚喜…門打開心碎！夫辦公室激吻秘書　

天母「神鬼阿嬤」螞蟻搬錢2億！

師要求開冷氣遭拒！怒轟學生禽獸不如遭判刑

疫情衝擊酒店停業滿月　女公關另闢5大戰場打游擊

台中正妹路邊酒醉！嬌喊3次「哩咪爾味」

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

汐止區某社區大樓水質「怪怪的」

北市中山區驚爆隨機割喉！男騎士緊急閃過逃死劫

3歲馬尾娃到超商「買乖乖」　暖警助找路

醫師詐領健保費500萬　長腿辣模女祕書復仇揭弊

高雄單車婦闖平交道　遭區間車撞斃

更多熱門

相關新聞

尻尻20秒射女裙　噁男「外套遮」無罪

尻尻20秒射女裙　噁男「外套遮」無罪

一名陳姓男子竟在人來人往的百貨公司門口「打手槍」，還將精液弄到女路人小孟（化名）衣物上，被依公然猥褻等罪起訴。法官認為，陳男手淫時，有用外套遮掩，並沒有「供人觀覽」的意圖，不符公然猥褻罪的要件，因此判他無罪。可上訴。

趁抬上救護車　他酒瓶猛砸消防員

趁抬上救護車　他酒瓶猛砸消防員

虧妹傳「老司機9宮格」！網一看狂開副本

虧妹傳「老司機9宮格」！網一看狂開副本

半夜摸女兒私處　獸父辯：我在跟她玩

半夜摸女兒私處　獸父辯：我在跟她玩

從文山摸到萬華！北市襲胸狼判刑1年8月

從文山摸到萬華！北市襲胸狼判刑1年8月

關鍵字：

飛行教官輕航機摸胸襲胸性騷擾台中地院

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面