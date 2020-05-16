正妹搭輕航機要繫「4點式安全帶」　台中飛行教官趁機「摸2點」…判拘役

飛行教官幫體驗輕航機女乘客繫安全帶，竟趁機襲胸。示意圖。（圖／記者路皓惟攝）

記者李忠憲／台中報導

中部唯一合法輕航機訓練場李姓飛行教官去年帶領場內唯一女客人小婷（化名），主動幫繫機上安全帶時趁機觸碰胸部。小婷雖喝稱「請你不要碰我，你跟我講就好」一面推擋，卻仍遭伸狼爪。李男挨告後否認襲胸還改名字，辯稱飛機安全帶很難繫，卻遭同事作證打臉。台中地院審結，依性騷擾防治法判他拘役45日，全案可上訴。

判決書指出，李姓男子是中部某休閒航空俱樂部的負責人兼飛行教官，2019年2月10日上午，小婷報名來體驗輕航機飛行，由李男與盧姓機師等人接洽。小婷上機後，李男未先告知竟主動幫小婷繫綁機上安全帶，趁其不備觸碰胸部。小婷驚覺，立刻一邊用手推擋，一邊喝令「請你不要碰我，你跟我講就好」但李男卻以安全為由，仍繼續繫綁，並繼續摸胸。

小婷因現場離辦公室有相當距離，現場只有該俱樂部的人，沒有其他外人，擔心劇烈反抗後果不堪設想，當下忍住。她下機後，由俱樂部開車送去搭高鐵，事後去電俱樂部幹部反映遭性騷擾，並報警提告。

小婷法庭上證稱，她填完資料換裝前往輕航機停放處，她坐上去後，李男沒說就直接抓她的雙手高舉，拉安全帶後就觸碰她的胸部。她當下「縮了、叫了、推打了」，但對方的手還一直來，即使她說不要碰我了，他還是依然故我。

李男當然否認犯行，辯稱小婷過程中都無異狀。李辯護律師還說，輕航機安全帶屬四點式，與一般汽車的不同，難度高。小婷首次搭輕航機，安全帶須由專業人士協助繫綁才安全。

但當天飛行的盧姓機師證稱， 他當時站在飛機右前方約5公尺左右距離，李男幫繫綁安全帶的過程中，有聽到小婷用稍微大聲的音量說「你用嘴巴告訴我，我自己來綁」等。另外，客人如果第一次體驗飛行，大多由飛行教官幫忙扣安全帶，但輕航機安全帶其實很容易繫綁，乘客可以自行繫綁，如不熟悉，飛行教官以口頭或直接協助，等完成後再確認是否綁緊。流程中不需要拉胸部附近的安全帶確認，以他來說，也會盡量不要與女客人有肢體碰觸。

法官認為，俱樂部幹部作證時也說，當時聽到李男疑似性騷，脫口而出「他怎麼又來了」，顯見李男的行為已非第一次。事後雖改口說是指李男「過度熱心」，但用詞的時間和意思並不相符。加上該名幹部與李男是多年好友，又一起打拼經營俱樂部，顯有維護被告意思，最後依性騷擾防治法判李男拘役45日。

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