大學光學老總趁喝春酒唱歌襲胸OL　判刑4月定讞

▲公司總經理對OL襲胸，判刑4月定讞。此為示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

股票上市公司「大學光學科技」總經理盧政宏，在2018年初參加集團春酒後，又與合作的診所續攤KTV唱歌，結果他竟趁著大家盯著螢幕時，抓捏坐在沙發休息的診所女職員胸部，被害人當場嚇哭。盧男一審遭判刑4月，上訴二審後，高等法院19日駁回上訴，將他判刑4年、得易科罰金12萬元定讞。

「大學光學科技公司」經營「大學眼鏡」連鎖店、大學眼科診所，也因此與許多診所有合作關係，公司總經理盧男，在2018年3月間參加公司的春酒。結束後聽聞某門市的8名女同事及1名男同事到KTV續攤，盧男也前往同樂。席間也有合作的診所職員，一同前來歡唱。

眾人盯著大螢幕歡唱時，突然聽到背後傳來大哭的聲音，診所女職員小鈺（化名）正在後方沙發啜泣。由於小鈺情緒無法平復，3名同事陪她離開包廂，她才情緒激動地說出被盧男襲胸。至於盧男則否認犯行，辯稱小鈺當天在春酒場所已經喝茫了，到KTV後又不勝酒力躺在椅子上休息，他坐在電視機下方，不可能明目張瞻做這樣的事情，這一定是一個烏龍案件。但小鈺指證歷歷，檢方也傳喚在場的證人作證，最後將盧男提起公訴。

一審法院審理後，盧男仍否認犯罪，一審法院調查時，原本坐在盧男與小鈺中間的女職員證稱，當天也有被盧男摸胸部，也有看到另2名女員工分別被摸胸部及屁股，所以她就問小鈺是不是被盧男騷擾，小鈺就點點頭並一直大哭，並說「他怎麼能這樣」。法院另外根據其他證人供詞，認定盧男違反「性騷擾防治法」，將盧男判刑4月。

案經上訴，二審高等法院於19日宣判，由於盧男仍否認犯罪，拒絕道歉、賠償，無法和解，高院調查盧男性騷擾屬實，因此駁回盧男上訴，仍將他判刑4月，得易科罰金12萬元，全案定讞。