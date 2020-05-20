尷尬！蘇嘉全搶著唸誓詞　下一秒蘇貞昌犀利眼神殺過來

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總統蔡英文、副總統賴清德於520就職典禮上宣誓完致詞後，接著由行政院長蘇貞昌、總統府秘書長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄宣誓。不過，在宣誓時三人似乎有點默契不足，蘇嘉全先開口唸誓詞，然後蘇貞昌接著開口，顧立雄則疑惑的轉頭望過去，現場氣氛突然變尷尬。

▲行政院長蘇貞昌、總統府秘書長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄就職誓詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）



在上午的宣誓就職場合上，司儀請行政院長、總統府秘書長、國安會秘書長就定位宣誓，一開始三人原本還安靜，但蘇嘉全先搶拍開口說出「誓詞」，此時顧立雄先疑惑的朝雙蘇的方向看過去。

接著，蘇貞昌立刻轉過來看著蘇嘉全，同時拉高聲量說「誓詞」，但下一秒蘇嘉全則繼續說「余誓以至誠...」，接著蘇貞昌又說「余誓以至誠...」，之後蘇嘉全似乎發現自己唸的太快，之後等待蘇貞昌唸完誓詞後，才繼續跟著複誦後面誓詞，「余誓以至誠，恪遵國家法令，盡忠職守，報效國家，不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂。如違誓言，願受最嚴厲之處罰，謹誓。」

▲蘇貞昌發現蘇嘉全先唸誓詞後，轉頭看了過去。（圖／ETtoday攝影中心攝）



而這段尷尬的畫面，全部都透過直播放送出去，網路上也掀起討論，有網友留言表示，「難怪我看這段覺得很奇怪」、「確認過眼神?」、「這個也要爭XD」。

▲顧立雄（右）疑惑的把頭轉向雙蘇。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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