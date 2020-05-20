蘇貞昌喊話新內閣這件事沒說「我會怪你」　14點期許一次看

▲蘇貞昌主持行政院會。（圖／行政院提供，下同）

記者黃巈禾、蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌20日率內閣成員赴總統府宣誓就職後，下午3時返回行政院召開臨時院會。蘇貞昌致詞時向閣員呼籲，期許大家和他一起努力，做得更好、對得起人民、對得起國家，讓人民感覺有政府、可以安心，有政府、會做事。

蘇貞昌致詞如下：

一、各位同仁，今天是總統、副總統的就職大典，承總統信任授權，讓我擔任行政院長的工作組閣，也非常謝謝各位願意為國效勞、為民服務，加入這個內閣一起工作，我非常感佩大家學養俱豐、熱情無限，願意承擔這個辛苦的工作，讓我們組成這個新的行政團隊。

二、這裡是全國最高行政機關，在2,300萬人民中，我們能坐在這裡為國人同胞服務是莫大榮幸。因緣際會，我們能成為一個團隊，在蔡總統領導下，我們能夠一起為國奉獻、為民服務，這真是人生很好的機遇，向國人同胞報告的時候，我說這是我畢生莫大的榮幸，能與各位一起組成一個團隊，我也覺得是畢生莫大榮幸。

三、這個團隊的成員過去有很大一段時間共事的經驗，雖然有小幅變動，但也都是長久以來一起共事的好夥伴，這一次在組成團隊中，有些次長等也都是久任公職，表現卓越，我也希望給這樣的人才有為國服務的機會。所以這一次我們這個團隊，大家都很好，過去我們做出相當好的成績讓總統肯定、讓人民高興。這是我們開始第一次院會，更要努力一起再做出更好的成績，這是我要拜託大家的。

四、過去與我有相當時間共事經驗的好夥伴一定知道，我其實對公事要求是很嚴格，但都不是因為我個人的厲害，而是要對國人交代，我覺得「知性情好相處，知處事方法好配合」，大家都已經知道風格，都已經知道性情，我也一直都以真性情和大家相處，我從來不會變來變去，我是很耿直的人，所以我也希望大家以誠相待，大家都是真心誠意，大家好相處，把握這個好經驗，也留下好回憶。

五、我跟各位約見的時候，已經明白交代各位我的期待，也是交代各位應該負責的工作，所以也拜託大家繼續努力，好好盤點業管的工作有哪些事，不要有呆人、呆事、呆料放在哪裡。不但如此，大家應該要好好配合，如果大家都配合，而不是扞格，我們這個團隊就會更有力。國家機關之所以有力，就是我們有公權力、團隊力，我們大家如果真心合意、真誠努力，一定會很有效力。

六、另外，我是一個很講究結果的人，行政不是課堂上上課，所以不是講大道理，而是怎麼把它做成功，做這件事情是對還是錯，如果錯的事情，千萬你要講，不要讓團隊犯錯。縱算團隊的領導人，我帶著大家做為閣揆、行政院長，我如果不對的話，沒有什麼官大學問大，你要告訴我，千萬不要沒有告訴我，到時候結果出來，我會反過來怪你當時怎麼不講，所以你一定要勇敢告訴我。

七、我這個人有種個性是我很「服理」，你如果告訴我這個不行，我從當縣長的時候，就常常一個會議桌，很熱情想要這樣走、向左轉，結果大家討論結果，最後是向右轉，我是聽大家的，不是我一意孤行，所以如果有哪個地方，實在是想的太天真，或者想錯了、不好的，你一定比我高明，我不會比大家加起來高明，我們一定是要加起來最高明才對，沒有人都最厲害的，沒有可能，大家加起來智慧一定會最高。

八、這次我們防疫能夠做得這麼好，就是因為大家加起來的力量一定會超過個人，所以如果有什麼不行你講，你如果怕公開講，怕我沒有面子，你私下要告訴我，要趕快講，我還要謝謝你。

九、如果起先我們大家都覺得很好，但做下去覺得不對，也不要一定什麼面子，我也不會這樣，我會覺得趁早趕快改。我也是很肯認錯的人，如果真的做得不好，人家也在罵，很誠意道歉、認錯。認錯是改正的開始，沒有什麼面子，我認為勇敢認錯，比死不認錯勇敢多了，所以如果有什麼地方做下去發覺不對，因為你在第一線你實做，實做才會知道這樣不行，馬上來商量來改，或者你覺得當機立斷就這樣。我們沒有什麼，你業管的業務，一定比我內行，所以你一定要發揮專業。

▲蘇貞昌與新任內閣合影。（圖／記者林敬旻攝）

十、去年1月我剛組閣時，我說我只講目標跟我的態度，目標就是要達成結果，態度就是快一點、積極一點。我只負責這樣，怎麼達成是你的方法，你儘量達成就是最好，就是如此，所以我要拜託大家團隊合作。大家一起用最靈活的方法，最快、最大、最到位地把它達成目的。

十一、另外，「團隊有功從底下開始，有過從我們上面承擔」，所以上次一個經驗像是公路完成時，拜託部長以後要讓最基層工作人員被看見，不然一條公路完成了，一鑿一錘，一挑一擔，在工地住了6年的人，連個名字都沒有，也沒有人認識他，只是請院長去剪綵、講好聽話，我說不要。結果這個月1號，我們院裡也通過了相關辦法，行政院及所屬機關執行重大專案獎勵要點，以後都改了，有功的人從最底層給他獎勵，甚至於邀請他的家人一起來參加落成典禮，讓他的家人看到我的丈夫、爸爸或是我的孩子是這麼偉大，原來他在這裡這麼辛苦，原來完成這麼重要，少一點回家，原來是因為這樣，也會諒解。來的人，獎金給他、住旅館的費用也幫他出，車錢也幫他出，這樣他一家人會覺得這個政府是很溫暖的政府，所以我很希望所組成的團隊是有效率的團隊、會做事的團隊，也是很溫暖的團隊，這個很溫暖，團隊之間、同仁間溫暖，也是讓人覺得這個政府為他著想，很溫暖，然後在第一層工作的人員，也覺得上面不是只有一直要求、只會處罰，而是有功會賞，而且會知道我們的辛苦、會肯定我們的功勞，我想這樣子人家才肯拚命，我想人應該是這樣子做事才對的。

十二、接著，我拜託大家，趁著這次要振興及公共支出要增加的時候，多一點、快一點，所以我拜託學校，原來在偏遠的，一直要改善、沒有錢，趁這個時候，現在基礎建設、前瞻建設二期要加，趁這個時候把偏遠孩子、偏鄉部落，這個時候就趁這個機會能做給他。因為我一直生於偏遠、長於窮苦，一直認為生在不同的家庭是命，有的好命、有的壞命，但國民應該平等，國民要平等，就是我們政府要用政策、資源讓他平等，所以他生長在偏鄉，利用現在科技進步遠距教學，讓他的設備最好，老師也是最好。如果遠端醫療、雲端診治，如果能夠藉這樣把設備弄好，他雖然在偏鄉，但是也能夠與中心醫院、區級醫院有遠端醫療，也可以利用這個時候完成。

十三、所以是不是可以藉這個時候，我們能夠在蔡總統交代幾個大的、未來這四年要做的，早上她講得很清楚，你們也有在場聽到，趕快融入，也藉這個機會，讓台灣區域整合、區域平衡發展、重大建設藉這個時候來。所以我也要藉這個時候拜託大家，一起為台灣的百年久遠，訂定大氣魄、大規劃，要做好，總統的這四年扎實地一步步來做，但眼光要放在百年、千年，我們要建設台灣，真的是全世界認為最好的地方、最溫暖的地方，把它建設起來，這個規劃要有這種氣魄、眼光，腳步要扎扎實實，從現在開始的腳步。

十四、這次蔡總統能得到歷史性超高的民意支持，各位的努力、做出來的成績也有關。她今天第一句話是非常感恩人民給她這個機會，所以我們藉這個機會展現各位一生所學的能力，把它做得很棒，我們也覺得很值得，也覺得是應該的，用這樣來建設我們的國家、建設台灣，為2300萬人民服務。我們任期有長、有短，但我們讓這一段最有成績、最有效率、最成功，讓人民感覺有政府、可以安心，有政府、會做事，是我今天在各位宣誓就職後，我也宣誓就職後，特別講出我的期待，也是蔡總統交付我們的任務。我期許大家和我一起努力，讓我們做得更好、對得起人民、對得起國家，我要重重的拜託大家，謝謝大家。