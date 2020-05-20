▲陳時中：名下房產自住、土地無實質收益，都可申請紓困。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

行政院擴大紓困補助引發爭議，指揮中心近日陸續公佈各縣市核定效率，讓民眾周知。不過，近日卻傳出南部一名男子，名下有數筆土地合計4千多萬，因為沒有存款，也照樣去申請補助。被問到此舉是否牴觸紓困最初原則？陳時中表示，目前共識為，房產若為自住用途、土地無法產生事實上收益，還是可以來申請。

陳時中表示，紓困的目的，是為了幫在疫情期間發生生活困難的民眾，提供緊急補助，並非以原本中低收入戶基準認定。因此，就算名下有房產、土地，只要用途為自住，無法產生實質收益，且這段時間收入突然減少到難以維持生活，又沒有存款之稱的話，還是可以申請，各縣市審核也會從寬認定。

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▲指揮中心指揮官陳時中說明各縣市的紓困審核進度。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日再度公布紓困審核進度，效率最高的依然是新竹市，已核定69%，其次是桃園市65%、台南市47%、新北市46.8%、連江縣40%、台中市38%與台北市32%。

陳時中提到，近來無論在受理或核定案件上，速度都在加快中，相信未來會越來越順利。現在紓困預算是由中央撥款給地方，6月30日前符合資格者，都領得到錢，現在是提前預撥，先行發放給地方政府，如我發下去不夠的話，可以再跟中央申請。

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