蔡英文就職演說未提「武漢肺炎」　陳時中：以總統高度是很自然的事

▲蔡英文總統發表就職典禮演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

蔡英文總統在520就職大典上特別邀請「防疫國家隊」，並在發表就職演說時，一一點名成員，接受國人致敬。不過在整場演說中，卻對「武漢肺炎」一詞隻字未提。中央流行疫情指揮中心指揮官今（20）日被問及此事時回應，總統不是防疫專家，以她的高度不會特別提疾病名稱很自然。

蔡英文在演說中提到，今天的現場，有很多防疫英雄，口罩國家隊上中下游產業成員、疫情指揮中心的公衛團隊、以及蘇貞昌院長帶領的政府團隊。還有更多沒有在現場的各行各業防疫英雄們，醫護人員、郵務人員、藥師、便利商店店員、以及運將朋友等等。

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蔡英文表示，她無法一一叫出各位的名字，但她想要告訴大家，70年來，台灣可以度過一次又一次的挑戰，依靠的從來不是一兩個英雄；而是像各位一樣，一起轉動歷史巨輪的無名英雄，「是因為有你們，台灣世世代代的幸福、安定、繁榮，才得以延續。」

陳時中表示，蔡英文總統不是防疫專家，所以不會提到個別疾病名稱，「這是很自然的」，隨後更反問，「她有提到新冠肺炎？或者只提到新冠肺炎嗎？」因為都沒有，相信以總統的高度，不在就職演說中，個別提到病毒的名字，也是很自然的事。