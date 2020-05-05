每天奶茶、飲料當水喝！運動高手：爽爆了　結果喝進ICU「血漿像豬油」

▲患者說，「只要一口渴，我就喝杯飲料或奶茶，這個習慣持續了半年多。」（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省寧波市鄞州區29歲男子陳成（化名）每天把奶茶當水喝，結果罹患急性胰腺炎、糖尿病，被送進加護病房搶救，血漿「竟是奶白色，像豬油一樣。」醫師提醒，現在好喝的奶茶簡直就是高糖、高油、高熱量的代名詞，沒有營養價值可言，算一種垃圾食物，「奶茶和飲料雖好喝，可千萬不要貪杯！」

《浙江新聞》報導，陳成以前是名運動高手，「以前我每次運動完就喝杯碳酸飲料或加冰的奶茶，那種感覺真的爽爆了…」他說，半年前就放棄運動這一愛好，可愛喝飲料和奶茶這一習慣卻未改變，反而變本加厲，把飲料和奶茶當水喝了。

「只要一口渴，我就喝杯飲料或奶茶，這個習慣持續了半年多」，陳成表示，他一下子胖了40多公斤，剛開始以為是突然不運動就體重增加，也未當回事；直至幾天前，他突然肚子疼，還以為吃壞東西導致普通腸胃炎，並不在意；但兩天過去了，肚子越來越痛，還出現呼吸困難的症狀，嚇得他趕緊去鄞州人民醫院急診就診。

▼陳成肚子痛到受不了就醫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

腹部電腦斷層顯示，陳成胰頭腫脹、周圍滲出，血糖高達22.3mmol/L，結合臨床相關檢查，被醫生確診為「急性胰腺炎、糖尿病」，立即被轉往該院的ICU救治。

據陳成的ICU主治醫生姚麗娜介紹，患者被送進ICU時，除了劇烈腹痛及血糖高外，生化檢驗也顯示三酸甘油酯水準超過正常人的20幾倍，總膽固醇水準是正常人的4倍。

「血漿竟是奶白色，像豬油一樣，可能是高血脂症引起的急性胰腺炎…」姚麗娜說，如果不馬上治療，一旦轉為重症胰腺炎，後果不堪設想，立即為陳成做了血液灌流術並對症治療；經兩次血液灌流，患者的病情趨於穩定，隔天可轉至普通病房繼續治療。

為什麼陳成的血液裡會有那麼多油？姚麗娜分析，這跟他平時愛喝奶茶和飲料飲食、突然不運動的生活習慣有關；現在好喝的奶茶簡直就是高糖、高油、高熱量的代名詞，沒有營養價值可言，算一種垃圾食物。

▼醫師說，奶茶算是垃圾食物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

姚麗娜表示，市面上奶茶加的奶精多由椰子油製成，喝多了導致體重增加、肥胖不說；且椰子油中含大量飽和脂肪酸，會加速體內製造膽固醇，血脂肪也會急速上升，形成血管硬化。

姚麗娜指出，長期大量飲用椰子油容易罹患高血壓、糖尿病等慢性病；再加上陳成突然不運動了，代謝就會變慢，油脂、糖分等囤積在脂肪組織和血液裡，引起高脂血症。

「幾乎每年我都要接診好幾例高血脂症性急性胰腺炎患者，以年輕人居多。這類患者有個共同特點，就是愛吃油膩食物。」姚麗娜介紹，一般的高脂血症不會馬上引起身體不適，最多只是讓人感覺疲累、頭暈等；但長期處於高脂血症，則對血管產生很不利的影響，比如血管失去彈性、油脂附著在血管壁上，造成動脈硬化、血管堵塞，並引起心腦血管疾病。

姚麗娜說，胰腺這個器官有很豐富的血管，如果被油脂堵住，會引起胰腺水腫，本應排到十二指腸、用於消化食物的胰液回流，從而引發胰腺炎。另外，她也提醒，含糖飲料的成分有大量果糖，其本身雖然並不直接刺激胰島素的分泌，但可導致脂肪合成的顯著增加，使體重增長，一些飲料中的色素可能會增加胰島素抵抗及炎症反應，「奶茶和飲料雖好喝，可千萬不要貪杯！」