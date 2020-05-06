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帶著癱瘓前夫出嫁！「一家五口」生活超美滿　鋼鐵OL：從沒後悔過

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帶著癱瘓前夫出嫁！　鋼鐵OL：我不會放棄自己丈夫，夫妻就該共患難。（圖／翻攝《寧波晚報》）

▲羅建瓊比包平小4歲。（圖／翻攝《寧波晚報》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸貴州省遵義市50歲OL羅建瓊從來沒想過，在前夫遭遇車禍癱瘓在床與其離婚的情況下，她毅然與現任丈夫一起擔負起照顧前夫的責任。如今，歷經風雨之後，一家五口已踏上了康莊大道，談起這一切時，她面帶微笑，好像是在訴說別人的故事。

「現在她雖然不是我的老婆了，但我們還是親人。謝謝命運讓我遇到了這麼好的女人，讓我們成為夫妻。離婚後，她還把我當成家人一樣照顧。」近日，《寧波晚報》記者來到浙江省餘姚市鳳山街道同光村，躺在病床上的包平（化名）感激地說，一旁坐著他的前妻羅建瓊。

羅建瓊告訴記者，她的家在貴州遵義，「我那時候20來歲，因為家庭條件不好，就沒有繼續讀書。包平去貴州做生意，經人介紹我們相識了。他說他是寧波餘姚的，那裡有海有山很漂亮。我對寧波一點概念都沒有，只是覺得這個人老實可靠，就和他談起了戀愛。沒多久，我就嫁給了他。」

羅建瓊比包平小4歲，結婚後，她跟著丈夫來到餘姚；次年，女兒出生了，更是讓這個家庭充滿了溫暖和希望。她說，和丈夫感情很好，夫妻倆一起在工廠打工，由於勤勞肯幹，日子越過越好，她也漸漸適應了新的生活。

但就在此時，一場突如其來的不幸發生了。1999年2月9日，包平騎車下班回家，在離家不到50公尺遠時，隨著一聲刺耳的煞車聲，他被一輛急速駛來的小貨車攔腰撞上，由於傷勢嚴重，車禍發生後的第4天，被轉到了杭州的浙一醫院。

▼羅建瓊無怨無悔照顧前夫。（圖／翻攝《寧波晚報》）

帶著癱瘓前夫出嫁！　鋼鐵OL：我不會放棄自己丈夫，夫妻就該共患難。（圖／翻攝《寧波晚報》）

羅建瓊把年僅7歲的女兒託付給親戚照料，自己隨即趕到了杭州，寸步不離守在病床前；但丈夫昏迷一個多月，她就天天守在床頭，不停地在對方的耳邊說話，輕聲喚著他的名字，希望他早些醒來。

為了防止包平的肌肉發生萎縮，每天羅建瓊還要時不時地為丈夫做四肢按摩，她回憶，「那時是冬天，每次幫他做完這一切，我就會出一身汗。」也許是蒼天不負苦心人，經過一個月的治療，包平終於醒過來了。

包平說，由於事故認定他和肇事方負有同等責任，所以對方僅賠償部分醫療費和傷殘補助費，這些錢很快花完了，家裡僅有的一點積蓄也墊上了，還借了不少外債。為了省錢，羅建瓊把家裡的開銷降到最低，即使大年三十那天，她也沒捨得給自己買碗葷菜，本就瘦弱的她顯得更瘦小了，「當時也沒有想那麼多，只想把他的病治好，一家人能夠快快樂樂地在一起。」

經過一段時間的治療，包平終於出院回家了，但是他們的生活卻開始變得灰暗。羅建瓊表示，丈夫的命算保住了，但車禍撞壞了他身上幾乎所有的髒腑，連續30天的昏迷加上兩次大手術，使原本健壯的包平瘦得只有40多公斤，還留下了嚴重的後遺症。

羅建瓊回憶說，家裡的頂樑柱倒了，經濟來源一下子成了問題，為了照顧丈夫，她不能出門打工，但日子還是要過。於是，她請人在自家小屋旁搭了一個豬圈，開始養豬維持生計。

▼羅建瓊說，「我不會放棄自己的丈夫，夫妻就應該共患難同命運。」（圖／翻攝《寧波晚報》）

帶著癱瘓前夫出嫁！　鋼鐵OL：我不會放棄自己丈夫，夫妻就該共患難。（圖／翻攝《寧波晚報》）

養豬雖很辛苦，但羅建瓊很上心，不過，豬吃得也多，靠她弄來的那些菜葉、剩菜實在供不上。在丈亭打工的妹妹告訴她一個訊息，丈亭一家公司食堂可提供大量的廚餘。從2000年10月起，她就騎著小三輪車，每天奔波在丈亭和家之間，一來一回20多公里，要花費3、4個小時，還要把拉回來的150多公斤廚餘加工成飼料，忙到最後頭暈腦脹，但她咬牙堅持住。

然而，生活的磨難還在繼續，又一個打擊接踵而至。包平指出，回家後，他感到自己的身體在慢慢恢復，不久能拄著拐杖下地了，本以為一切會往好的方向發展，沒想到更大的痛苦在等著他。

2001年8月起，包平感到腿越來越使不上勁兒，兩條腿走路就像踩在棉花上一樣，渾身又開始痠痛起來；到醫院檢查發現，由於身體過於虛弱，車禍造成的脊神經受損方面的治療沒有及時跟上，天長日久形成了脊椎洞。

在醫院住了20多天，賣豬換來的人民幣（下同）3萬元錢花完了，但病還是沒有治好，包平從此癱瘓在床。他說，癱瘓後自己想死的心都有了，但妻子一直對他不離不棄。不管每天工作有多累，羅建瓊都要到丈夫的床前坐坐，說說貼心話，如果天氣好，就推著丈夫房前屋後走走。女兒放學後也常常依偎在爸爸身邊，講講學校裡的事，逗他開心。

包平說，時間長了，他感到對不起妻子，於是試著勸她改嫁，「人家已經照顧我這麼多年，我不能把她一輩子給毀了」，但對方一直不同意。生活就這樣過著，羅建瓊肩膀上的擔子越來越重，街坊四鄰看不下去了，勸她給自己找一條退路。她堅定地說，「我不會放棄自己的丈夫，夫妻就應該共患難同命運。」

2002年底，他們得到了一筆6萬多元的土地徵用補償款，又得到了一筆3000元的殘疾人建房補助款；在眾多好心人的幫助下，2003年3月，一幢嶄新的二層樓終於建成，一家人高高興興住進了新家。

到了2009年，羅建瓊迎來了第二個丈夫禇錨（化名），聊起這一切，她說媒人還是包平呢。包平說，那些年，他看妻子實在太累了，就私下透過熟人想給她找個依靠，後來經鄰居介紹，他認識了禇錨。禇錨是餘姚鹿亭人，會電焊技術，因為種種原因一直未婚。

▼包平說，「人家已經照顧我這麼多年，我不能把她一輩子給毀了。」（圖／翻攝《寧波晚報》）

帶著癱瘓前夫出嫁！　鋼鐵OL：我不會放棄自己丈夫，夫妻就該共患難。（圖／翻攝《寧波晚報》）

包平第一次見到禇錨，就感到這是一個踏實本分的人，於是向他說了自己的想法。禇錨一開始不同意，後來看到羅建瓊一個人帶著孩子還要養這個家，就答應幫助照顧母女倆。

羅建瓊說，剛開始她也不知道包平偷偷地幫她找對象，可當禇錨時不時地出現，她察覺到了什麼，就去問包平是什麼意思。「我身體這個樣子，說不定哪天說走就走了，不能留下你和孩子孤零零沒人管啊！」說到這兒，兩人抱頭痛哭。

經過一段時間的接觸，羅建瓊發現禇錨是一個值得託付的人，「當時我對人生已失去信心。禇錨來了，家裡重活都是他在做，慢慢地，日子好過些了。」於是，兩人做了一次長談，她告訴對方，如果他們組成新的家庭，她不會丟下包平不管，同時她也不想再生孩子了。

本以為這樣苛刻的條件會嚇走禇錨，不料他想都不想就答應了，後來，他們將自己的想法告訴了包平。包平很高興，但還是表示不會再拖累他們。沒多久，他和妻子辦理了離婚手續。

2009年底，禇錨和羅建瓊結婚了，婚房就是她蓋的新房子，包平依然住在原來的屋裡。羅建瓊說，禇錨視包平為大哥，沒事的時候，就去他屋裡幫他翻翻身子，女兒也已經接納了禇錨。在他們的共同努力下，一家人的日子正在慢慢地好轉起來。

包平的身體好多了，兩年前開始，他可以自己撐著坐到輪椅上，到廚房把做好的飯熱熱吃了，還可以自己坐輪椅到外面轉轉了；今年，羅建瓊還被評為第二屆鳳山好人。更加令他們高興的是，女兒大學畢業後成了一名人民教師；女婿在政府機關工作，如今生活很甜蜜。

隨著經濟條件好轉，羅建瓊也買了車，「我現在在企業打工，今年底就可以退休了，以後有更多的時間照顧前夫，如果條件允許，會和禇錨一起多帶他到外面走走…我是一個外地嫁到寧波的女人，我從來沒有為當初的選擇後悔！」

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