人氣黑天鵝失蹤...最後只找到「一碗熱湯」　他肖想天鵝肉還嫌：不好吃





▲在當地小有名氣的黑天鵝，目前只剩下2隻。（圖／翻攝自看看新聞Knews）

記者李振慧／綜合報導

浙江省金華市浦江翠湖原本有4隻人氣黑天鵝，近來卻傳出有人惡意盜走黑天鵝，警方接到報案後，根據監視器畫面立即鎖定一名男子，沒想到前去調查時只找到羽毛和一鍋湯，黑天鵝早已被吃下肚，而對於一堆人肖想的「天鵝肉」味道，對方卻表示，「一點都不好吃，但是聞起來特別香」。

石馬派出所上月29日晚間11時30分接到報案，負責翠湖黑天鵝的飼養員表示，其中一隻黑天鵝不見了，懷疑有可能是被人偷走。其實2018年6月也曾發生類似事件，一隻黑天鵝被偷後，警方立即展開調查，最後成功在30分鐘內找回黑天鵝。

警方這次也是立即調閱監視紀錄器，畫面顯示，當天下午2時左右，有3人出現在觀水台旁棲息的黑天鵝附近，其中1男後來又拿著一根木棍與袋子返回，沒多久又匆匆忙忙離開。

警方凌晨前往一租屋處順利找到涉案的吳姓男子，發現黑天鵝竟然早已被煮成了湯。吳男坦承，他帶著老婆孩子去翠湖遊玩時，一時好奇想要逗弄黑天鵝，沒想到反被對方啄咬，「我有點惱了，就用棍子打了牠脖子，牠還很兇地對著我，我就繼續敲牠的頭」。據了解，除了這隻被吃的天鵝外，先前已有另外一隻已經病死，如今4隻天鵝只剩下2隻相依為命。

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