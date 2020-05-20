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徐永明穿粉色襯衫出席就職典禮　喊話蔡英文落實性別平等

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▲▼徐永明身著粉紅襯衫出席總統就職典禮。（圖／取自徐永明臉書）

▲徐永明身著粉紅襯衫出席總統就職典禮。（圖／取自徐永明臉書）

記者林銘翰／台北報導

中華民國第十五任正副總統就職典禮20日上午9時舉行，總統蔡英文、副總統賴清德在總統府內宣誓就職，受到新冠肺炎疫情影響，未如過往盛大舉行，但總統府仍發出邀請函，歡迎重要人士參加。時代力量黨主席徐永明20日身著粉紅襯衫出席就職典禮，同時也向蔡英文喊話，期待政府應帶頭落實性別平等，從內閣人選開始多任用女性，帶領台灣往更好的方向前進。

蔡英文20日上午於總統府宣誓就職，正式展開第二任期，依照這次總統就職典禮的規劃，受到新冠疫情影響，國宴取消，主要宣誓場合在總統府大禮堂，而就職演說以及接見駐台使節、外賓，地點則選在環境優美的台北賓館進行。

不過在這波的內閣改組中，42名新任政務官當中只剩下2名女性，分別為勞動部長許銘春及公平會主委黃美瑛，讓外界質疑女性比例偏低。行政院秘書長李孟諺19日表示，行政院對女性同胞、兩性平權的重視，不只在女性閣員方面來呈現。

對此，徐永明20日表示，2016年就曾出現內閣性別比例的問題，「一位女總統的出現，不必然等同於整個社會女性地位的提升」，這是蔡英文四年前對自己的反省和提醒，但這次令人遺憾，內閣名單離落實性別主流化更遙遠了。

徐永明說，台灣社會對性別平等的認知越來越高、不再以顏色區分性別，期待政府本身要帶頭落實性別平等，第一步就從內閣人選開始多任用女性，也期許蔡英文在第二任期中，能夠落實改革，帶領台灣往更好的方向前進。

▼徐永明身著粉紅襯衫出席總統就職典禮。（圖／取自徐永明臉書）

▲▼徐永明身著粉紅襯衫出席總統就職典禮。（圖／取自徐永明臉書）

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