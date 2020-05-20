徐國勇感謝蔡英文、蘇貞昌：他會繼續為台灣做工

▲內政部長徐國勇。（圖／翻攝自Facebook／徐國勇）

記者蘇晏男／台北報導

儘管內政部長徐國勇先前因函送警政署長陳家欽一事，遭外界質疑與行政院長蘇貞昌不和，但19日行政院公布的新閣名單中，徐依舊續任內政部長一職。對此，他20日在臉書發文表示，「謝謝蔡英文總統、蘇貞昌院長的信任」，讓他有機會繼續在內政部這個崗位為國人同胞服務。

徐國勇指出，過去，無論他在哪個位置，他都兢兢業業地將工作做好，「而接下來我會繼續跟隨蔡總統及蘇院長的腳步，戮力從公、全力以赴，攜手度過疫情」，並一同打造讓民眾安居樂業的生活環境。

徐國勇強調，「繼續拼，為台灣這片土地做工」。

網友看到徐國勇的發文後，不僅在下面留言表示「部長您很棒 我們支持您加油」、「部長，支持您，您是最棒的內政部長，加油go go go」、「徐部長 台灣有你真好」，還有人認為「只要對的事勇往前進，這個是徐部長的個性，相信蔡總統的智慧，台灣向前走」。

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