吉林舒蘭排查4月以來買「一退兩抗」藥品的人！　市委書記：瞞報就罰

▲吉林省舒蘭市封城。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸邊境城市舒蘭日前突然爆發社區感染，為避免擴散，政府下令封城，並正式宣布進入「戰時狀態」。吉林市副市長、舒蘭市委書記張靜輝近日下發命令，迅速組織開展發燒門診和藥店「回頭看」，認真排查4月1日以來到發熱門診和藥店購買感冒、退熱、咳嗽、腹瀉、抗病毒、抗生素等「一退兩抗」藥品的人士，對隱瞞不報的，根據相關規定給予處罰。

張靜輝又強調，要加大對年初以來境外返舒人士的排查力度，逐戶排查登記，準確掌握入境人員相關信息，嚴格落實追蹤、檢測、隔離措施。

他表示，要加快對重點人群進行核酸檢測，優先檢測、全面覆蓋重點人群，及早發現潛在的傳染源，做到早查早控；要嚴格落實居家隔離觀察措施規定，安裝紅外報警器等技防設備，確定包保責任人24小時管控不斷，發揮聯防聯控、群防群治作用，以對人民生命安全和身體健康高度負責的態度，確保穩控住疫情，堅決防止蔓延擴散。

▲張靜輝臨危受命，兼任舒蘭市市委書記。（圖／翻攝自海峽網）

此前，《吉林日報》15日深夜報導，中共吉林省委員會決定，免去李鵬飛舒蘭市委書記職務，由吉林市副市長張靜輝兼任舒蘭市委書記。

李鵬飛，男，1964年8月生，曾任舒蘭市委副書記，市長，2018年7月任舒蘭市委書記。而張靜輝，男，1966年3月生，2019年3月擔任吉林市副市長兼磐石市委書記。

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