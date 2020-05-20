交部三階段鬆綁「實施時程」！指揮中心踩煞車　端午連假站票總量管制

▲交通部日前宣布三階段鬆綁大眾運輸、國旅，但實施時程，指揮中心踩煞車。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部日前宣布將逐步分為三階段鬆綁大眾運輸防疫禁令並推動國旅，不過，昨天相關方案方案送交中央流行疫情指揮中心討論後，指揮中心急踩煞車。針對第二、第三階段鬆綁強制戴口罩、邊境管制的實施時程，指揮中心希望由他們來做決定。

交通部日前宣布三階段的交通觀光防疫措施鬆綁推動方案，交通部政務次長王國材今受訪時表示，該案昨天送至指揮中心討論，目前第一階段部分並沒有問題，有獲得同意，但在雙鐵開放自由座、站票部分，指揮中心希望可以在保持社交距離下提供，交通部也通知相關單位進行。

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▲交通部政務次長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

王國材舉例，例如自由座已經站滿旅客，就要引導旅客到別的車廂，如果已經引導到不行，就盡量不要再讓人上車。至於開放飲食部分，指揮中心尊重交通部意見，可在社交距離下開放飲食。

但對於第二、第三階段包含鬆綁大眾運輸強制戴口罩、開放國際觀光旅遊及邊境管制部分，指揮中心昨也急踩煞車。王國材證實，針對二、三階段實施時程，指揮中心希望由他們來決定。他也強調，交通部日前發布的草案都有寫但書，實施日期須視疫情情況彈性調整。

▲目前旅客搭雙鐵都要戴口罩。（圖／記者湯興漢攝）

根據交通部日前公布的三階段鬆綁計畫，第一階段實施期程為5月27日至7月31日，將先行推動防疫旅遊及初步鬆綁部分公共運輸防疫措施，其中防疫旅遊踩線首發團確定於5月27日啟動，交通部觀光局並已訂定防疫旅遊參考守則（草案），針對防疫旅遊注意事項明確規範。

至於公共運輸防疫鬆綁部分，則規劃自6月1日起於維持社交距離下放寬台、高鐵車內飲食，惟飲食完畢後仍須配戴口罩，另自端午節連續假期起將取消台鐵長途列車不售站票，及高鐵禁售自由座車票等措施。

第二階段安心旅遊及公共運輸擴大鬆綁部分，實施期程為8月1日至10月31日，其中安心旅遊將推動國旅振興方案，提供團體旅遊、自由行旅客住宿、遊樂園入園、台灣觀巴、雙層巴士自由行等獎助優惠，並與地方政府合作推動在地特色觀光活動。

公共運輸鬆綁部分，預計於8月1日解除台高鐵車內飲食管制，並恢復列車商品販售、取消台高鐵梅花座、解除桃園機場航廈出入口管制等，並將視疫情狀況及指揮中心指示，取消強制戴口罩、量體溫及社交距離限制。

▲高鐵加強消毒作業。（圖／高鐵提供）

由於目前國際疫情仍屬嚴峻，因此有關國際觀光旅遊及邊境管制逐步開放列為第三階段推動，實施期程為10月1日至12月31日，其中國際觀光旅遊宣導部分，將配合疫情中心及外交部，評估與疫情控制穩定國家推動「國際觀光聯盟」。

交通部表示，將視各主要客源市場邊境管制及直航台灣航班狀況，爭取國際來台市場復甦及成長機會，同時將配合指揮中心逐步放寬各項邊境管制措施，包括解除轉機限制、返國旅客不得搭乘大眾運輸，放寬國際郵輪靠泊，以及恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等。

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