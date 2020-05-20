　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交部三階段鬆綁「實施時程」！指揮中心踩煞車　端午連假站票總量管制

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼4/1防疫新制上路，進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲交通部日前宣布三階段鬆綁大眾運輸、國旅，但實施時程，指揮中心踩煞車。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部日前宣布將逐步分為三階段鬆綁大眾運輸防疫禁令並推動國旅，不過，昨天相關方案方案送交中央流行疫情指揮中心討論後，指揮中心急踩煞車。針對第二、第三階段鬆綁強制戴口罩、邊境管制的實施時程，指揮中心希望由他們來做決定。

交通部日前宣布三階段的交通觀光防疫措施鬆綁推動方案，交通部政務次長王國材今受訪時表示，該案昨天送至指揮中心討論，目前第一階段部分並沒有問題，有獲得同意，但在雙鐵開放自由座、站票部分，指揮中心希望可以在保持社交距離下提供，交通部也通知相關單位進行。

請繼續往下閱讀...

▲▼交通部政務次長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部政務次長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

王國材舉例，例如自由座已經站滿旅客，就要引導旅客到別的車廂，如果已經引導到不行，就盡量不要再讓人上車。至於開放飲食部分，指揮中心尊重交通部意見，可在社交距離下開放飲食。

但對於第二、第三階段包含鬆綁大眾運輸強制戴口罩、開放國際觀光旅遊及邊境管制部分，指揮中心昨也急踩煞車。王國材證實，針對二、三階段實施時程，指揮中心希望由他們來決定。他也強調，交通部日前發布的草案都有寫但書，實施日期須視疫情情況彈性調整。

▲▼高鐵北車高鐵站量體溫。（圖／記者湯興漢攝）

▲目前旅客搭雙鐵都要戴口罩。（圖／記者湯興漢攝）

根據交通部日前公布的三階段鬆綁計畫，第一階段實施期程為5月27日至7月31日，將先行推動防疫旅遊及初步鬆綁部分公共運輸防疫措施，其中防疫旅遊踩線首發團確定於5月27日啟動，交通部觀光局並已訂定防疫旅遊參考守則（草案），針對防疫旅遊注意事項明確規範。

至於公共運輸防疫鬆綁部分，則規劃自6月1日起於維持社交距離下放寬台、高鐵車內飲食，惟飲食完畢後仍須配戴口罩，另自端午節連續假期起將取消台鐵長途列車不售站票，及高鐵禁售自由座車票等措施。

第二階段安心旅遊及公共運輸擴大鬆綁部分，實施期程為8月1日至10月31日，其中安心旅遊將推動國旅振興方案，提供團體旅遊、自由行旅客住宿、遊樂園入園、台灣觀巴、雙層巴士自由行等獎助優惠，並與地方政府合作推動在地特色觀光活動。

公共運輸鬆綁部分，預計於8月1日解除台高鐵車內飲食管制，並恢復列車商品販售、取消台高鐵梅花座、解除桃園機場航廈出入口管制等，並將視疫情狀況及指揮中心指示，取消強制戴口罩、量體溫及社交距離限制。

▲高鐵防疫措施。（圖／高鐵提供）

▲高鐵加強消毒作業。（圖／高鐵提供）

由於目前國際疫情仍屬嚴峻，因此有關國際觀光旅遊及邊境管制逐步開放列為第三階段推動，實施期程為10月1日至12月31日，其中國際觀光旅遊宣導部分，將配合疫情中心及外交部，評估與疫情控制穩定國家推動「國際觀光聯盟」。

交通部表示，將視各主要客源市場邊境管制及直航台灣航班狀況，爭取國際來台市場復甦及成長機會，同時將配合指揮中心逐步放寬各項邊境管制措施，包括解除轉機限制、返國旅客不得搭乘大眾運輸，放寬國際郵輪靠泊，以及恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
蔡依林爸媽證實已離婚！　經紀人鬆口回應了
羅志祥發文時間「暗藏密碼」　13張「周揚青親密照」全曝光
羅志祥tag周揚青「實現她最大願望」！　悲吐：這些年我對妳製
快訊／羅志祥突發7000字「對不起我錯了」懺悔周揚青
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午連假「澎金馬航線」尖峰訂位太滿　第二波加班機開賣時間出爐

男男版色戒續集！馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說

影／玻璃窗自動打開！娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　1分鐘過程網友全跪了

科學儀器稽查PLUS登場　900台空氣品質微型感測器守護台南空品

交部三階段鬆綁「實施時程」！指揮中心踩煞車　端午連假站票總量管制

蔡英文提台灣將成亞太綠能中心　環團失望「溫管法、用電大戶條款」還在拖

灰衣哥車站哀討百鈔：車錢不夠，差100！他側錄揭「爽笑數鈔一幕」超氣人

T點這樣用Part11／大春煉皂招牌微笑傳承一甲子

政大93校慶！副校長趙怡擔總策劃全球直播　校長：台灣的好政大有貢獻

「女兒與老媽早餐」一張照片超衝擊　27萬人秒懂：沒比較沒傷害

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

端午連假「澎金馬航線」尖峰訂位太滿　第二波加班機開賣時間出爐

男男版色戒續集！馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說

影／玻璃窗自動打開！娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　1分鐘過程網友全跪了

科學儀器稽查PLUS登場　900台空氣品質微型感測器守護台南空品

交部三階段鬆綁「實施時程」！指揮中心踩煞車　端午連假站票總量管制

蔡英文提台灣將成亞太綠能中心　環團失望「溫管法、用電大戶條款」還在拖

灰衣哥車站哀討百鈔：車錢不夠，差100！他側錄揭「爽笑數鈔一幕」超氣人

T點這樣用Part11／大春煉皂招牌微笑傳承一甲子

政大93校慶！副校長趙怡擔總策劃全球直播　校長：台灣的好政大有貢獻

「女兒與老媽早餐」一張照片超衝擊　27萬人秒懂：沒比較沒傷害

侯友宜：蔡英文肩負國人期許　「後疫情時代」讓中華民國被世界看見

三重十字路口2機車「闖紅燈VS.搶黃燈」　互撞後男騎士跑了

篤行十村打造「花火體驗館」　錯過的澎湖海上花火節這裡都看得到

台東零確診推「農遊趣」國旅活動　3天2夜5000元有找

心肌梗塞無呼吸心跳！消防員救回他　重生男赴消防分隊報恩

青田街躍升「女神聚落」 神秘豪宅客搶當林依晨鄰居

男友在隔床…女大生遭「按摩師硬上6分鐘」沒呼救！法官挺：她沒社會經驗

日媒評論：蔡英文新任期將面對「受陸孤立」的巨大挑戰

消防車鳴笛減速闖紅燈出勤　彰化男大生「直直衝」撞傷腿送醫

南方澳凶宅另類廣告背後有洋蔥　前屋主出海愛妻輕生...

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

生活熱門新聞

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

雷雨胞靠近中！今熱區出爐　周四起全台3天劇烈強降雨

業績太好遭人妒　華歌爾松隆子慘遭下符

好市多消暑夯品！阿嬤隨手一炒神了

FoodPanda狂被投訴564件

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮打瞌睡

逛全聯「商品Logo全朝內」內行解答

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

牽車找1小時結局氣炸！網一看經典神車歪樓

屬雞從小美人胚！會「越長越漂亮」生肖女Top4

北車給坐嗎？黃暐瀚16字留言掀戰

影／北車大廳再也不給坐？他感嘆：著實希望別消失

更多熱門

相關新聞

計程車成毒窟！夫婦隔12日乘坐竟染疫

計程車成毒窟！夫婦隔12日乘坐竟染疫

南韓夜店聖地「梨泰院」爆發新冠肺炎疫情，感染事件持續擴大，截至19日已有21日確診，其中包括一對中國夫婦，分別是53歲男性和48歲女性。根據調查，這對夫婦曾於16日乘坐了搭載過確診補習班老師的計程車，19日被確認染疫。

NBA最快6月1日宣布是否復賽

NBA最快6月1日宣布是否復賽

紐約醫院近40％重症患者亡！醫曝用藥結果

紐約醫院近40％重症患者亡！醫曝用藥結果

地球得以喘口氣！排放量降至14年前

地球得以喘口氣！排放量降至14年前

北大研發特效藥「可短期預防」

北大研發特效藥「可短期預防」

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

人夫球星陳鏞基賽前「極樂酒局」纏綿辣妹！

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面