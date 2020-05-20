地球得以喘口氣！二氧化碳日排放量「降至14年前」...航空業銳減60%

▲人類的「停擺」地球治癒了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情下，人類活動銳減給了動植物喘息的機會，最新研究顯示，截至2020年4月初，全球二氧化碳排放量近似於2006年的水平，日排放量比2019年的平均水平下跌了17%。研究作者指出，這些數字「反映出我們必須根據《巴黎協定》控制氣候變化的挑戰」。

學術期刊《自然氣候變化》（Nature Climate Change）19日發表的一項研究顯示，由於大量人口被要求待在家中和國際邊境關閉，消費率和運輸率都相應下降，來自地面運輸和航空業的排放量分別下降了36%和60%。

▼航空業的二氧化碳排放量下降了60%。（示意圖／免費圖庫pxhere）

作者指出，新冠肺炎對今年總排放量的影響，取決於各國限制政策的持續時間，如果在6月中旬前恢復到疫情前的狀態，年度全球二氧化碳排放量預計下降4%；如果在2020年底之前，全球範圍內仍有一些限制政策，年度全球二氧化碳排放量預計會下降7%，

「二氧化碳日排放量較前一年下降17%的情況可能是前所未有的」，研究指出，截至2020年4月初的排放量近似於2006年的排放水準，但幾年的總降幅會低得多，預計僅有4.2%至7.5%，與全球變暖限制在1.5℃所需的年降幅要求相當。

▲北極熊的生存受到極大威脅。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

作者認為，「這些數字不僅反映過去14年全球排放量的大幅增長，也反映出我們必須根據《巴黎協定》控制氣候變化的挑戰。」而且今年的大多數變化可能是暫時性的，並不反映經濟、運輸或能源系統的結構變化，通過實施與低碳軌跡相一致的經濟刺激政策，仍有機會推動結構性變革。

文章強調，之後各國領導人在規劃疫情的經濟應對措施時，能在多大程度考慮環保因素，甚至是氣候變化的緊迫性，都可能影響未來幾十年的二氧化碳排放軌跡。