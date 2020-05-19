美國強勢力挺！我方未獲邀WHA　美台提「同步聲明」表達遺憾

▲世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

記者洪巧藍／台北報導

第73屆世界衛生大會（WHA）受到疫情影響改為兩日（5/18、19）視訊會議，但台灣仍被排除在外。衛生福利部今（19）日晚間與美方同步發布聲明指出，世衛組織本年因政治因素再次未邀請台灣參與WHA深表遺憾。衛福部表示，本次為美方主動聯繫，且首度以聲明方式強烈斥責WHO沒有納入台灣。

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▲台灣未受邀出席第73屆世界衛生大會(WHA)，台美雙方於109年5月19日同步發布聲明。（圖／翻攝自美國衛生部）

本次世界衛生大會視訊會議各國發言時間限制兩分鐘，不過，截至18日已經有22國在有限的時間內仍舊堅持替台灣發聲，其中美國、日本、英國等14個國家更直接明確的點名「TAIWAN」；不過，會議中也決定於今年底復會（實體會議）時再處理由台灣14友邦提案，籲世界衛生組織邀台灣參與世界衛生大會的議題。

針對台灣仍未受邀參與WHA，台美雙方19日同步發布對WHO的聲明。衛福部國合組技監劉麗玲表示，今年美方支持台灣力道更強，過往以去年為例，台美雙方於雙邊會談後，美國衛生部長曾經發布推特文字與合照；至於今年美國衛生部首度以聲明方式發布，且主動與我駐美處提出同步發聲明，內容提及斥責WHO沒有納入台灣，且向外界說明台灣防疫成果優秀；我方則感謝友邦的幫忙發聲，且呼籲WHO讓台灣完整參與包括WHA在內的所有WHO會議、機制及活動。



▲世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在第73屆世界衛生大會（WHA）視訊會議發表談話。（圖／路透）

針對本年臺灣未受邀出席第73屆世界衛生大會(WHA)，臺美雙方於109年5月19日同步發布聲明，我方聲明如下：

臺灣對於世界衛生組織(WHO)本年因政治因素再次未邀請臺灣參與WHA深表遺憾。

雖然未能參與WHA，臺灣仍非常感謝美國、友邦及理念相近國家等國的支持。我國與美國於公共衛生及生技研發等領域合作已超過20年，包括SARS應變、茲卡病毒檢驗區域訓練、燒燙傷處理、癌症防治、及登革熱疫苗研發等。而今臺美雙方更進一步擴大合作納入新冠肺炎(COVID-19)，交流分享臺灣疫情防治策略及措施。

在全球共同合作對抗新冠肺炎疫情之際，臺灣成功對抗疫情的經驗及模式可借鏡全球，然而WHO持續排除臺灣－一個有意願、且負責任的夥伴，此不僅違背WHO於實現不遺漏任何人之誓言，亦造成全球衛生網絡的缺口。

面對新冠肺炎疫情急遽蔓延全球，有越來越多的國家體認到排除臺灣於WHO之外對全球衛生安全造成的嚴重危險，也認同臺灣的參與實能對WHO有所貢獻，此再次充分顯示我們「專業、務實、有貢獻」的推案訴求已經獲得國際社會廣泛的支持。

作為管理全球公共衛生及保障全人類健康權益的國際組織，WHO應堅守專業及中立，臺灣籲請WHO應秉持其憲章所揭櫫的「追求人類最高的健康水準」宗旨，摒除政治考量，讓臺灣完整參與包括WHA在內的所有WHO會議、機制及活動。

臺灣非常感謝美國、友邦及理念相近國家等國長久及堅定支持我國參與WHO及相關會議，臺灣會持續與此些國家合作，秉持專業、務實、有貢獻之原則擴大國際參與，讓臺灣有機會更多貢獻於全球衛生。