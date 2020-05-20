全球487萬人染疫！義大利確診、死亡「突翻倍」　美破152萬人中鏢

▲紐約市民在各自的白圈中享受戶外活動。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間20日上午4點30分，全球累計確診人數達487萬6906例、死亡人數32萬1999例。美國累計確診152萬、超過9萬死，均為全球首位，俄羅斯近30萬確診為染疫第二大國，死亡人數則以英國的近4萬第二多。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國確診人數為152萬3534例、9萬1570死、總篩檢人述1183萬4508人。總統川普18日堅稱「奎寧」有效，他每天按時服用，以預防染疫；然而奎寧作為預防新冠病毒的藥物，有效與否仍存有爭議，臨床結果甚至顯示服用奎寧有機會引發心跳紊亂及呼吸道問題，目前此藥物還只是川普認證，沒有專家背書。

▲義大利脫離險境。（圖／達志影像／美聯社）

英國累計25萬138例確診、3萬5422死；另根據英國國家統計局公布的最新數據，死於新冠肺炎的病患，實際上已經突破4萬1000人，而英格蘭和威爾斯看護中心就有近萬人死亡。過去24小時，英國新增545死，不過官方只計入檢驗呈「陽性反應」者，預計死亡人數會繼續攀升。

義大利疫情退燒，已降至第6大染疫國，累計22萬6699例、3萬2169死。過去24小時，義大利民防保護局通報162例死亡病例，較前一日的99例突增近1倍，新增確診人數也從前一日的451例翻漲至813例。

▲羅馬街頭的民眾都戴著口罩。（圖／路透）

俄羅斯累計29萬9941例確診、2837死；巴西累計26萬2545例確診、1萬7840死；西班牙累計23萬2037例確診、2萬7778死；法國累計18萬933例確診、2萬8025死；德國累計17萬7574例確診、8067死。

土耳其累計15萬1615例確診、4199死；伊朗累計12萬4063例確診、7119死；印度累計10萬6468例確診、3302死；祕魯累計9萬9483例確診、2914死；中國累計8萬4063例確診、4638死；加拿大累計8萬434例確診、6025死；沙烏地阿拉伯累計5萬9854例確診、329死。

比利時累計5萬5791例確診、9108死；墨西哥累計5萬1633例確診、5332死；智利累計4萬9579例確診、509死；荷蘭累計4萬4449例確診、5734死；巴基斯坦累計4萬3966例確診、939死。以上為疫情嚴重的全球前二十國。