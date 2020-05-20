出現曙光！北大研發特效藥「兼具免疫功能」　可短期預防長達3周

▲新冠肺炎研究在各地緊鑼密鼓的展開。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情仍在一些國家蔓延，不過北京大學研究團隊近日傳出好消息！他們正在測試的一種新藥，除了有望成為治療的特效藥外，也可以提供短期預防，用來保護醫護人員及病人家屬，有效期大概3周，通過抗體改造有可能延長到3個月。

北京大學北京未來基因診斷高精尖創新中心(ICG)主任謝曉亮團隊，近日在新冠病毒肺炎特效藥上取得了重要進展，領銜多家合作單位利用高通量單細胞測序技術，從新冠肺炎康復期患者血漿中，成功篩選出多個高活性中和抗體，將尋找時間從年縮短到月，效率大幅提升。相關成果已線上發表於《細胞》雜誌。

▲研究團隊合影。（圖／北京大學）

據謝曉亮介紹，中和抗體除了有望成為治療的特效藥外，也可以提供短期預防，用來保護醫護人員及病人家屬，有效期大概3周，通過抗體改造有可能延長到3個月。目前謝曉亮團隊已經找到了14個高活性的中和抗體，將從這14個候選抗體中尋找最理想的特效抗體製成藥物。

目前，謝曉亮團隊及其合作者正積極推進臨床實驗，對成藥充滿信心。他指出，「我們正在開始動物實驗，初步結果很好。假使疫情冬天反復，我們的中和抗體屆時可能已經問世。」藥明生物正在為臨床實驗生產GMP級的藥物，預計7月完成。