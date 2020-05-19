川普威脅停止資助WHO　陸外交部護航：會費繳納不是美國說了算

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

痛批世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞隱瞞事情、親中，美國總統川普18日寄出最後通牒，要求WHO限期改善否則永久凍結資助。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅19日強調，「世衛組織會員國繳納會費的比例和標準是由會員國共同確定的，不是美國一家能說了算的。」抨擊川普不應以這樣的行為，向中國、WHO來推卸責任。

適逢世界衛生大會（WHA）於昨（18）日召開，疫情引發的國際糾紛再度受到討論。趙立堅在今天的記者會上重申，關於中方新冠肺炎疫情防控工作，「我們已經以時間線的方式，多次對外詳細介紹了有關情況」，世衛組織也就美方指控中的一些明顯事實錯誤進行了澄清。

他繼續表示，美國領導人上述公開信充滿著暗示、也許、可能等表述，試圖以這種似是而非的方式誤導公眾，達到污衊抹黑中方防控努力、推卸美方自身防控不力的目的，這是徒勞的。

▲世界衛生大會WHA昨日召開。（圖／路透社）

趙立堅補充，「世衛組織會員國繳納會費的比例和標準是由會員國共同確定的，不是美國一家能說了算的。即時、足額繳納會費是美國作為世衛組織成員國應盡的義務，而不是可以討價還價的。」

因此，趙立堅認為，美國任意對國際組織斷供、減資的行為是單邊主義行徑，違反自身國際義務。另美方對中國的指控，以及向WHO推卸責任、討價還價，是打錯了算盤，找錯了對象。

據了解，美國總統川普是在5月18日於社交媒體上發布給譚德塞的信件，要求WHO於30天內進行實質改革，否則美國將永久凍結對WHO的資助，並考慮退出。

不過，趙立堅也持續在記者會上，強調中國國家主席習近平於73屆世界衛生大會開幕式上致辭，對推進國際抗疫合作，具有十分重要的現實和深遠意義。他還提出三個重點，包括聚焦抗疫、同舟共濟；大愛無疆、守望相助；著眼長遠、未雨綢繆，重申中方已經宣佈了五項加強全球抗疫合作的重大措施，包括將在兩年內提供20億美元國際援助。

另對於在美國的中國留學生返家問題，趙立堅說，由於美方未批准相關航班申請，導致中方擬於近日安排部分臨時航班，接回一些急需回國留學人員的計畫被迫推遲，中方對此表示遺憾。

▼新冠肺炎疫情引起國際糾紛。（圖／路透社）

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