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手機掉河裡8個月「神奇尋回」還能用！定位系統紀錄「漂流記」

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（圖／翻攝網易新聞）

▲手機掉河裡8個月，被人撿到送回竟完好無缺。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

大陸貴州一名周姓男子到烏江划獨木舟，不慎將放在防水袋裡的手機整個掉進江內，由於烏江水流湍急，周男認為手機可能被沖到下游，也不知道從何找起便做罷。時隔8個月，他突然接到一通電話，對方表示在烏江打漁時撿到一支手機，且願意免費幫忙寄回，讓周男又驚又喜，且更神奇的是，手機竟然能正常開機，還留有漂流在烏江時的定位路線紀錄。

根據陸媒報導，周男在2019年9月參加了一個朋友組織的戶外活動，划獨木舟游烏江，當時他看見水相當清澈，便伸手抓魚，沒想到裝在防水袋內的手機就這樣掉進江內，而周男直到上岸後才發現。身為潛水員的周男，知道烏江水流湍急，手機可能直接被沖到下游，若是知道手機掉在哪肯定會去撈，「但河這麼大，都不知道往哪裡找。」周男之後補辦了一張電話卡，並沿用之前的舊號碼。

（圖／翻攝網易新聞）

▲手機定位還記錄著漂流過程。（圖／翻攝網易新聞）

事隔8個月，周男在本月4日接獲一通陌生來電，對方稱在烏江打漁時撿到一支手機，起初周男以為是詐騙集團，不相信手機竟然能被找回，幾天後，周男收到了對方寄來的手機，令他又驚又喜，且手機竟還能正常開機，定位功能還記錄了「烏江漂流記」的路線軌跡，讓周男相當感謝這位替他將手機寄回的劉師傅。

周男也透露，自己平時會將名片塞在手機後方，這也是手機能返回的原因之一；周男也表示，之後將會再前往烏江，帶點好酒來感謝劉師傅。

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