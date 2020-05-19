知道愛車定期檢驗日期嗎？　登記手機號碼方便收到通知

▲自小客車領牌滿5年起到第10年每年要檢驗一次 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站時常接到民眾打電話詢問車輛檢驗問題車，為降低車主因未注意車輛定期檢驗日期而未驗車被罰，監理機關設有手機簡訊及電子郵件通知，車主可利用自然人憑證至監理服務網加入會員後，在會員專區申請主動通知服務，免去記檢驗日期的麻煩。

屏東監理站站長洪美芳表示，領有牌照之自用小客車，其出廠年份未滿5年者不用定期檢驗，5年以上未滿10年者，每年至少檢驗1次，但自用小客車使用液化石油氣及壓縮天然氣為燃料、其他自用車及營業車未滿5年者，每年至少檢驗1次。自用小客車滿5年第1次檢驗、自用小貨車滿1年第1次檢驗及車輛剛辦理過戶新車主最常忽略定期檢驗受罰。

監理站說，其實指定檢驗日期前，監理機關會寄送驗車明信片通知車主，但是明信片是以平信寄送，車主常有收不到或忽略的情形發生，為降低車主因未注意車輛定期檢驗日期而未驗車被罰，監理機關還有手機簡訊及電子郵件通知，車主可利用自然人憑證至監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)加入會員後，在會員專區申請主動通知服務，也可下載監理服務APP，並訂閱監理通知，另外公路總局也推行「多元管道收集車主手機號碼及電子郵件」，委託全國各代檢廠辦理，也可就近至代檢廠登記，方便收到驗車通知。

該監理站提醒車主，車輛須於行車執照指定檢驗日期前後一個月內辦理定期檢驗，如車輛檢驗應到檢日最後一天介於連續假期期間，得順延至假期後第一個上班日辦理檢驗，逾期辦理者依道路交通管理處罰條例17條規定可罰新臺幣900元到1800元。

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