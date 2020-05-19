支持在地餐廳1天吃1家　盧秀燕：推便當消費券滿千送百還有特別獎

▲▼盧秀燕要拚後疫情時代的經濟，推出便當消費券。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市主題式餐廳和五星級餐廳林立，各種精緻料理都有，但受到疫情影響，民眾不敢外出用餐，市政府為了要拚後疫情經濟，協助30家業者一起行銷便當外賣，推出「滿千送百」的便當消費券活動，市長盧秀燕19日表示，她要1天吃1家的便當，以吃支持在家業者，民眾吃完30家還會有另外優惠。

市政府經發局下午舉辦「饗食台中-來呷便當」活動，現場有台中市30家餐廳業者擺出各種特色便當，價格實惠、用料豐富、口味多元，便當菜色不輸到餐廳內品嘗。

▲▼餐廳業者都推出自家特色便當，吸引消費者。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕致詞表示，台中是個大都會，擁有一流的高檔餐廳，但是因為疫情關係，業者生意多少受到衝擊，市府在後疫情時代，要全力拚經濟，因此協助業者行銷便當，便當都是由一流主廚親自做的，民眾可享受到物美價廉、非常美味、cp值超高的便當，不但是拚後疫情的經濟，也是便當大車拚。

盧還說，市府推出「消費便當券」的獎勵計畫，民眾購買滿1千元，市府就送1百元的消費券，下次就可折抵，不限同一家餐廳使用，促銷活動從即日起至6月底，她還透露，她已經吃過幾家便當了，要把30家全都吃遍，民眾如果也全都吃過1遍，市府會另外加碼優惠，多吃多送。

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