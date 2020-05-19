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新冠肺炎衝擊經濟　逾65％勞工擔心被放無薪假

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▲▼yes123求職網在5月19日發布「無薪假恐慌與裁員減薪疫外危機調查」。（圖／yes123求職網提供）

▲yes123求職網今日發布「無薪假恐慌與裁員減薪疫外危機調查」。（圖／yes123求職網提供）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球經濟，台灣的內需與外銷產業皆無法倖免，造成無薪假人數持續攀高。yes123求職網今日發布的發現，有65.1%的勞工近期害怕被放無薪假，另有59.4%擔心被公司裁員。

根據yes123求職網的「無薪假恐慌與裁員減薪疫外危機調查」結果指出，無可避免的事實，就是面對疫情衝擊經濟的現況，共有65.1%的勞工透露，近期會害怕自己要放無薪假。若突然被迫放無薪假，有高達94.3%的人將會緊縮生活總開銷，平均每月要節省7424元。

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比遇到無薪假更慘的情況，可能就是直接失去工作！面對「疫情衝擊經濟」的現況，合計有59.4%的勞工坦言，近期會害怕自己被公司裁員，其中46%屬於「會害怕，但尚未聽到實施的傳聞、風聲」；13.4%屬於「會害怕，且已聽到實施的傳聞、風聲」。

調查結果也顯示，假如最近突然被裁員，平均預計要花3.5個月、約105天才能找到新的正職工作，同時以自己目前的存款與開銷估計，大約可支撐3.3個月、約99天仍然生活無虞，不過其中的21.5%，卻自認完全無法支撐。

相較之下，企業主又是如何面對今年的疫情衝擊？有高達75.8%受訪企業覺得實施無薪假，會成為整個企業界的常態，有63.2%認為從現在開始到6月30日前，評估企業界實施無薪假的狀況，會比現在更嚴重。只是在今年上半年，仍有23.3%的企業透露，有考慮實施無薪假的計畫，實施的首要對象將以基層員工為主。不過若被迫要實施無薪假，等未來業績恢復後，仍有高達70.6%的企業指出，願意給員工薪資補償。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌建議，設法成為公司「優先留任」、「不考慮砍薪」的人才，並積極參與公司的專案，主動要求額外的工作量，處理公務時，適時發揮第二專長，如果沒有特殊技能，可以利用下班時間進修新職能，而且不僅要廣、還要精，再來整理過去一年以來的工作成果，不論大小事，只要是對公司帶來正面效益的，例如成本下降，或者業績提升、形象幫助，一旦啟動人力檢討，馬上就能拿出「成績單」。

〝無薪假恐慌與裁員減薪疫外危機調查〞，是由yes123求職網於2020年4月30日到5月13日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上、已畢或役畢(免役)會員，而且目前在職、有一年以上工作經驗，會員有效問卷共1,314份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。至於企業有效問卷共855份，信心水準為95%，誤差值為正負3.35%。

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