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武漢再爆本土疫情擴散 　這社區9天有7人相繼確診

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▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲4月8日武漢解除封城後，仍存在新冠肺炎疫情復燃的風險。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

武漢疫情可能復燃？綜合大陸國家衛健委和陸媒《澎湃新聞》等訊息，今日湖北武漢市通報的1例新冠肺炎確診病例，與10、11日報告的6例確診住址均為同一個社區，也是就是說，在近9天以來，這個社區內已經有7人相繼通報確診，此數據無疑為被認為疫情已相對趨緩的武漢市，再次拉響防控警報。

據國家衛健委19日通報，5月18日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共新增確診病例6例，其中境外輸入病例3例（內蒙古3例），本土病例3例（吉林2例，湖北1例）。值得注意的是，當天還一口氣增加了17本土的無症狀感染者，其中有16例都在湖北。

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲大陸將同樣新冠病毒核酸檢測為陽性的有症狀者，與無症狀感染者分別計算，惟近日新增無症狀感染者多為本土病例，引起外界關注。（圖／路透社）

而深入觀察武漢通報的1例本土確診者，為77歲的代姓男子，他有高血壓病史，一家4口因為居住的「東西湖區長青街三民小區」，過去曾出現過20個確診案例，做為重點人群的他們，於5月9日一一進行核酸檢測。

當時，他與妻子均因檢測結果為陽性，作為無症狀感染者上報隔離，接著因出現淋巴細胞計數降低的情況，於18日被經臨床判斷確認為新冠肺炎確診病例（普通型）。

在此之前，武漢市曾於10、11日通報6例同樣住在東西湖區長青街三民小區的確診病例，為年過8旬高姓、王姓夫妻，與年過7旬的張姓、袁姓夫妻，以及29歲的陳女和46歲的李女。其中，19日通報的代某，為高某的關聯病例，顯示疫情有擴散隱憂。

對於上述確診病例關係網，武漢市衛健委曾發布通報稱，「患者居住小區曾有20例確診病例，經組織專家對各種因素排查分析，其病因應主要來源於既往社區感染。」

武漢市委書記王忠林也於18日召開視訊會議，強調要繼續堅決抓好常態化防控，確保疫情不反彈。繼續做好小區防控，有針對性完善防控措施；細化復學復課防控方案，保障師生安全和健康；做好商場、超市、餐館等公共場所防控；嚴格入漢通道管控，嚴防境外輸入。

5月11日，武漢市下發《關於開展全市新冠病毒核酸篩查的緊急通知》，要求在武漢全市範圍內進行全員新冠病毒核酸篩查「十天大會戰」，各區按10天期限，做好本轄區全員核酸篩查計劃安排。該篩查計畫涉及近1000萬人，但因過程倉促，也因過程中發生如有檢測人員未確實消毒、民眾大排長龍等待檢測反而造成聚集等亂象，受到討論。

大陸國務院總理李克強於日前召開疫情防控領導小組會議時，強調近期部分地區出現散發病例，黑龍江、吉林、武漢發生聚集性疫情，防止疫情反彈的任務仍然艱鉅繁重，決不能掉以輕心。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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