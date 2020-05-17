人正真好職場潛規則　38%台灣企業認了：長相是「篩選機制」！

圖文／鏡週刊

根據求職網站調查，有高達38.3%的企業坦言，曾以求職者「履歷照片的長相」，當成面試邀約與否的「篩選機制」。專家指出，外表歧視可能不若年齡歧視那麼嚴重，但無可否認「長相」是錄取與升遷與否的「職場潛規則」之一。

根據yes123求職網調查，有將近2成（19.7%）勞工表示曾因外表受到求職歧視，其中有61.1%遇到「應徵單位暗示長相不適任該職務（位）」；有38.9%遇到「應徵單位明示長相不適任該職務（位）」。

不只求職者，有31.7%勞工透露，曾因為「長相」遭受言語歧視，主要來自「同事」（74.7%）、「老闆」（42.5%）、「主管」（40.5%）、「顧客」（18.4%），以及「客戶」（13.8%）、「合作廠商」（9.2%）與「同業」（5.7%）。

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調查還指出，62.3%的人覺得職場升遷與長相有「有關聯性」，而其餘37.7%認為兩者無關。認為台灣職場以貌取人情況「算嚴重」者比例高達66.7%。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，外表歧視雖然可能不如年齡歧視嚴重，但不可否認「長相」，確實成為錄取與升遷與否的「職場潛規則」之一。同時從勞工擔心的的歧視排行榜分析，光在「容貌、五官」這一項，女性勞工擔憂程度就明顯高於男性勞工。

從企業角度來看，38.3%的企業坦言，曾經以求職者「履歷照片的長相」作為面試邀約與否的「篩選機制」。24.7%公司表示，曾在面試求職者時「以貌取人」，求職者錄取到職後，企業因此後悔過的比例，也高達了60%。

當被問及是否願意不看求職者照片，只看能力態度，採「盲聘」（Blind Hiring）的作法，有74.1%企業願意，但仍有25.9%不願意。



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