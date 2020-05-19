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獨／「復古奶茶色」口罩美哭網友！　老闆曝製作過程…大笑：想到阿嬤內褲

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

受到新冠肺炎疫情影響，購買口罩成了台灣人的日常，打開紙袋就像是在開驚喜包一樣。日前有網友在臉書曬出「復刻奶茶色」3D立體口罩，引來一票網友暴動敲碗，《ETtoday新聞雲》記者獨家採訪到口罩業者，老闆透露，其實製作過程根本是陰錯陽差，不過對於網友讚美是「復古奶茶色」，他則笑說根本是：「阿嬤內褲色吧！」

▲▼淨新口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲淨新口罩近日出產「復古奶茶色」口罩，引發網友暴動敲碗想知道哪裡買的到。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

淨新口罩總經理許哲銘表示，疫情關係導致社會氛圍較緊繃，所以工廠順勢推出復古色系跳脫市場，讓購買到口罩的民眾能獲得驚喜感。

▲▼淨新口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲淨新口罩總經理許哲銘。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼淨新口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲淨新口罩出產奶茶色系口罩，神似阿嬤膚色內褲。（圖／記者吳奕靖攝）

拿出膚色系的阿嬤內褲，再和奶茶色口罩來比對，兩者顏色超雷同！許哲銘大笑說：「這個肉色，就讓我回想到阿嬤」。對於網友形容這款口罩顏色是「復古奶茶色」，許哲銘也相當贊同：「這個形容更貼切了，也不會像阿嬤的內褲那麼low。」

但其實工廠會製作這款「復古奶茶色」口罩，背後還有這個原因！許哲銘還原當時狀況：「是原料商配錯色！但這不影響口罩使用效能，原本口罩中間的過濾靜電層基本上是白色，但是因為原料商出了差錯，讓中間這層變成粉紅、粉橘色，我靈機一動，就把內層和外層選白色，搭中間層的粉橘色，陰錯陽差就變成了奶茶色、阿嬤內褲色就出來了。」

▲▼淨新口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼撕開口罩，可以看到靜電層是粉橘色。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼淨新口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

許哲銘表示，這款立體口罩以往只有出品黑色、藍色、粉色等基本色款，但推出奶茶色後卻意外備受喜愛，也讓他感到十分驚訝。許哲銘透露，這款奶茶色口罩只預計出產30萬片，目前已經投產20萬片，現在只剩下10萬片的產量，就等幸運兒領到。

▲▼淨新口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼淨新口罩出產奶茶色系口罩獲網友熱議。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼淨新口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

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