新冠肺炎波及餐廳生意　養殖戶收入受衝擊…電費減3成半年

▲屏東縣佳冬漁民抓石斑魚 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受新冠肺炎波及，養殖漁民因餐廳沒有生意，收入受到不小衝擊，由於水產養殖需要靠增氧設備來維持魚蝦的生長狀況，電費就佔養殖業經營成本2至4成。經朝野立委努力，政府同意減免3成電費，養殖戶擔心因台電登記用戶姓名與實際使用養殖戶不同，無法獲得減免，對此，經立委廖婉汝與漁業署協調後，漁業署同意會從寬認定，以減輕養殖戶負擔。

▲抓石斑魚。

屏東縣除枋寮、佳冬、林邊等地區有養殖專區，養殖石斑、龍膽石斑及午仔魚外，枋寮及潮州等地區也有進行泰國蝦、吳郭魚等經濟水產養殖，漁塭中都有增氧設備與抽水設施裝置，以提高水中的溶氧量，讓魚蝦的存活率提升，可說是水產的「命脈」。

廖婉汝說，但靠電力運作的增氧設備與抽水設施，長時間運轉，用電量驚人。平均而言，一分地的漁塭，每個月電費要2千到2千5百元不等，約占養殖成本至少2成以上，養殖漁民受疫情影響，收入大幅減少，難以承受如此龐大的成本負擔，經朝野立委努力，農委會與經濟部同意將水產養殖用電費用減免30%，減免期間是從今年3月1日至9月30日為止。

但在實際補助申請上，水產養殖戶可能因登記的姓名跟台電電費單的登記姓名不符，造成養登戶無法獲得台電的電費減免，廖婉汝18日邀請漁業署來協調如何處理，希望不要因為行政成程序過於僵化，造成養殖戶無法獲得電費減免。

經過協調，漁業署同意從寬認定，只要能提出養登證及繳費的電費單，透過地方漁會彙整後送漁業署，就會送請台電減免電費，不需要一定要二個文件都是同一姓名才能獲得電費減免，以符合實務狀況，降低養殖漁民的衝擊。

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