　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新冠肺炎波及餐廳生意　養殖戶收入受衝擊…電費減3成半年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣佳冬漁民抓石斑魚 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東縣佳冬漁民抓石斑魚 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受新冠肺炎波及，養殖漁民因餐廳沒有生意，收入受到不小衝擊，由於水產養殖需要靠增氧設備來維持魚蝦的生長狀況，電費就佔養殖業經營成本2至4成。經朝野立委努力，政府同意減免3成電費，養殖戶擔心因台電登記用戶姓名與實際使用養殖戶不同，無法獲得減免，對此，經立委廖婉汝與漁業署協調後，漁業署同意會從寬認定，以減輕養殖戶負擔。

▲屏東縣佳冬漁民抓石斑魚 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲抓石斑魚。

屏東縣除枋寮、佳冬、林邊等地區有養殖專區，養殖石斑、龍膽石斑及午仔魚外，枋寮及潮州等地區也有進行泰國蝦、吳郭魚等經濟水產養殖，漁塭中都有增氧設備與抽水設施裝置，以提高水中的溶氧量，讓魚蝦的存活率提升，可說是水產的「命脈」。

廖婉汝說，但靠電力運作的增氧設備與抽水設施，長時間運轉，用電量驚人。平均而言，一分地的漁塭，每個月電費要2千到2千5百元不等，約占養殖成本至少2成以上，養殖漁民受疫情影響，收入大幅減少，難以承受如此龐大的成本負擔，經朝野立委努力，農委會與經濟部同意將水產養殖用電費用減免30%，減免期間是從今年3月1日至9月30日為止。

但在實際補助申請上，水產養殖戶可能因登記的姓名跟台電電費單的登記姓名不符，造成養登戶無法獲得台電的電費減免，廖婉汝18日邀請漁業署來協調如何處理，希望不要因為行政成程序過於僵化，造成養殖戶無法獲得電費減免。

經過協調，漁業署同意從寬認定，只要能提出養登證及繳費的電費單，透過地方漁會彙整後送漁業署，就會送請台電減免電費，不需要一定要二個文件都是同一姓名才能獲得電費減免，以符合實務狀況，降低養殖漁民的衝擊。

►「資生堂百優精純乳霜」

導購Sloganl、連結：

二手票券豐富你的生活

https://m.etmall.com.tw/Login?url=%2Fmember%2FMExchangeECoin%3Fsource%3Dettoday13
 

ET快訊
信義區牽車！妹子狂找1小時氣炸　內行一看「經典神車」歪樓了
飆車男闖紅燈撞死女騎士！法院裁定羈押
3秒爆頭恐怖畫面曝！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長說話了
豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏16次　正宮崩潰：全市場都知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

嘉市推免費C肝篩檢　鼓勵30歲未篩檢市民踴躍受檢

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

嘉市推免費C肝篩檢　鼓勵30歲未篩檢市民踴躍受檢

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

地方熱門新聞

快儲水！桃園、蘆竹5500戶停水19小時

反消滅水利會全國自救總會5/29成立

王美惠爭取西區國民運動中心列入前瞻

國道救拋飛男童黃薰儀受邀教授CPR

東石國中體育館整建兼具觀光休閒用途

警政署長陳家欽嘉市慰問基層員警

嘉大跨域學習獲「2020商業實戰提案賽」優勝

社區心理衛生中心東石開幕提供心理諮商服務

警政署長慰勉嘉縣員警

嘉市推免費C肝篩檢

雲林翁摔落大排　警依監視器影像尋獲

聯大女學生遭偷拍　師竟教刪照惹議

桃園市府資收加碼　最高每月5000元

龜山停18立體智慧停車場　開工

更多熱門

相關新聞

「奶茶色」口罩超美！老闆大笑：想到我阿嬤

「奶茶色」口罩超美！老闆大笑：想到我阿嬤

受到新冠肺炎疫情影響，購買口罩成了台灣人的日常，打開紙袋就像是在開驚喜包一樣。日前有網友在臉書曬出「復刻奶茶色」3D立體口罩，引來一票網友暴動敲碗，《ETtoday新聞雲》記者獨家採訪到口罩業者，老闆透露，其實製作過程根本是陰錯陽差，不過對於網友讚美是「復古奶茶色」，他則笑說根本是：「阿嬤內褲色吧！」

武漢疫情再爆發？ 　社區9天7人確診

武漢疫情再爆發？ 　社區9天7人確診

國防部秀「AIM-120飛彈」賀連12天0確診

國防部秀「AIM-120飛彈」賀連12天0確診

北車大廳給不給坐　正反吵翻天

北車大廳給不給坐　正反吵翻天

台裔學者陳仁宜籲改革世衛　讓譚德塞變跛腳鴨

台裔學者陳仁宜籲改革世衛　讓譚德塞變跛腳鴨

關鍵字：

新冠肺炎養殖戶電費漁業署減免

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面