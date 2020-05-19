重機狂飆「時速近200公里」失控跳車！火辣騎士僅輕傷：幸好屁股還在

▲俄羅斯重機騎士安潔莉娜（Angelina）在將近時速200公里的高速之下跳車，僅受輕傷。（示意圖／翻攝Instagram帳號puhlyasshh）



記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯的20多歲重機女騎士安潔莉娜（Angelina）上周在索契（Sochi）街頭飆車競速，加速到時速120英里（大約時速193公里）時，機車卻開始劇烈震動搖晃，最後失去控制，她嚇得趕緊跳車，竟僅受到撕裂傷與瘀青的輕傷，完全沒有骨折。安潔莉娜事後在社群媒體上報平安時，開玩笑地說，雖然皮膚擦傷，但「我的屁股還在這裡。」

綜合《每日郵報》、《太陽報》報導，安潔莉娜的外號是「索契飆客」（Sochi Speeder），上周在阿德勒（Adler）街頭與另外一輛汽車競速，沿途加速到時速120英里，未料身下的川崎忍者（Kawasaki Ninja）ZX-6R卻開始劇烈震動搖晃。她嚇得趕緊跳車，重摔在柏油路上，驚險過程全被安全帽上的Go Pro拍攝下來。

安潔莉娜跳車之後，不斷喊痛，「我全身都好痛，拜託，救護車！」其他重機騎士趕緊跑過來關切、安撫，「不要碰她，拜託，躺好不要動。她可以活下來的。妳還好嗎？」雖然在高速之下跳車，安潔莉娜僅在背後與腿部受到撕裂傷與瘀青，完全沒有骨折。

Female biker shows off injuries to her bum and legs after horrific 120mph motorbike crash caught on helmet camhttps://t.co/KYhjMBn3VP — The Sun (@TheSun) May 18, 2020

安潔莉娜事後在社群媒體上報平安，也貼出自己能夠站得直挺挺的照片，「我遭遇可怕的車禍，在這一次撞擊中，幾乎沒有任何生存機會，但我非常幸運，沒有骨折，只是身上到處都是撕裂傷。」她表示，儘管痛得動彈不得，但接受傷口縫合以後沒有住院，還開玩笑地說，「雖然皮膚被擦傷了，但我的屁股還在這裡。」

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