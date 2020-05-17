俄羅斯透露：蘇-57戰鬥機演練過「無人駕駛模式」

▲俄羅斯指出，曾經演練過蘇-57的無人駕駛模式。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯研發的第五代戰機蘇-57，強調用於摧毀各種空中、地面和水上目標，相關性能備受世界矚目，俄羅斯國防工業綜合體透露，在測試期間曾演練測試過無人駕駛模式。

根據俄媒《衛星通訊社》報導，在T-50飛行試驗機上演練無人駕駛模式，飛官全程都在駕駛艙內，但僅監控所有功能的運行情況。

蘇-57它於2010年首次升空，高機動性與超音速飛行能力相結合，以及現代機載設備綜合體和低可視度，使蘇-57優於競爭對手。

研發廠商已經在「軍隊-2019」論壇上簽署了向俄國空軍交付76架蘇-57戰鬥機的合約，目前正繼續測試這一款戰機。俄國防部多次聲明，蘇-57在敘利亞成功進行了測試。

首架量產蘇-57原定於2019年12月底交付國防部，但在12月24日的一次試飛過程墜緩於阿穆爾河畔的青年城（Komsomolsk-na-Amure）附近，飛官及時彈射並生還。

事發後，俄聯合航空製造集團公司總裁尤里∙斯柳薩里說，蘇-57墜毀事故委員會的調查結果將用於改進戰機安全性。俄羅斯技術國家集團總裁謝爾蓋•切梅佐夫表示，2020年將開始向俄國空軍大量交付蘇-57。

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