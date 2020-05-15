懷疑俄羅斯「刻意低報確診、死亡病例」　英美報社遭克里姆林宮撤查

▲俄羅斯派遣消防車在道路上噴灑消毒劑。（圖／路透）

（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯當局今天對英國「金融時報」與美國「紐約時報」展開調查，這兩家報社先前報導，俄國當局可能大幅低報境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數。

「俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構」（Roskomnadzor）表示，正在調查金融時報（Financial Times）與紐約時報（The New York Times）相關報導是否違反俄國打擊假消息的法律。

這個監察機構在法新社詢問時，並未說明是否打算懲罰這兩家報社。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）要求金融時報與紐時撤回「假消息」，並表示，已正式去函報社總編輯。

沙卡洛娃告訴記者：「我們看到、同時也有愈來愈多證據顯示，不幸西方某些勢力企圖利用當前全球危機，在若干國家中傷政府的作為，並破壞局勢穩定。」沙卡洛娃還說，金融時報與紐時報導內容可疑地類似，而且在同一天刊登。

她表示，俄國也將正式向歐洲安全暨合作組織媒體自由代表（OSCE Representative on Freedom of the Media）、聯合國教科文組織（UNESCO）秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）、聯合國秘書處提出申訴。金融時報未立即發表評論，紐時則表示支持自家報導。

紐時主管溝通事務的副總裁洛迪斯·哈（Danielle Rhoades Ha）發表聲明說：「我們對自家報導的正確性有信心，報導有政府公開紀錄和公營機構專家的訪問為依據，報導裡涉及的事實並無爭議。」俄羅斯目前確診病例數高居全球第2，但病亡人數比英國、法國、義大利與西班牙低10倍。

截至今天俄國累計共25萬2245人確診2019冠狀病毒疾病，2305人病故。