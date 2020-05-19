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吃完麵掏不出錢！他洗一下午碗報答...老闆娘貼「超暖心告示」讓網友哭了

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▲粉麵店門口貼的告示。（圖／翻攝自看看新聞）。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲粉麵店門口貼的告示。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

湖南長沙的一間粉麵館門口貼了張告示牌寫著，「有困難請小聲告訴我們，我們免費提供午餐和晚餐」。老闆娘曾女士說，去年冬天有一名客人吃完餐後說沒有錢，「於是我跟他說不用付錢沒關係，但他堅持留下來洗了一下午的碗。」這件事之後，曾女士和丈夫決定在未來的日子裡無償幫助生活中遇到困難的人。

據《頭條新聞》報導，該家粉麵館外貼出大大的暖心告示寫著，「人在外遇到困難是難免的，本店免費提供午餐和晚餐，不求回報，只希望你有能力的時候再去幫助他人。提示：只要你小聲告訴我們要餐就行了，找地方坐，吃完走人。」

▲▼顧客吃飯免付錢，洗一下午的碗答謝。（圖／翻攝自看看新聞）

▲粉麵店老闆娘。

粉麵店老闆娘曾女士表示，「去年冬天店裡接待了一位特殊顧客，他吃完飯之後跟我說他沒錢付錢，我跟他說沒有錢沒關係，你直接走就行了，結果他很堅持的在我這裡幫我洗了一下午的碗，他走的時候我還給了他30塊錢（約新台幣126元）。」

曾女士說，這件事給了她很大的影響，自從那件事以後，就萌生了要無償幫助遇到困難的人的念頭，「這個世界上還有很多需要幫助的人，我們想盡自己的一份力，所以就貼了那張告示。」

網友得知後紛紛留言表示，「一個樂善好施，一個知恩圖報」、「好人遇到好人」、「一個善良的人遇到一個懂事的人」、「幫助別人的同時就是無形幫了自己」、「現在社會太冷淡，看到這種小溫馨會讓人很感動」、「哭了，被暖到了」、「好人會有好報的」。

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