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9歲童當街遭毆慘死！旁人看他被打30分鐘…母親崩潰「夜裡哄遺照睡覺」

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▲▼霸凌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲9歲男童當街被打死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸湖南長沙日前發生一起男童被打死的案件，9歲男童在自家社區內遭疑似精神病患的男子毆打，時間長達30分鐘，導致男童被活活打死，一旁圍觀者也沒有出面制止。男童的母親目前已經崩潰，每天都抱著兒子的遺像親吻、擁抱，到了晚上甚至還會把遺像放在被子裡，哄著對方睡覺。

綜合陸媒報導，這起事件發生在湖南長沙雅塘村「匯城上築」社區內，9歲的羅姓男童5日吃完午飯後，與同學相約回學校，卻在等待同學的期間遭到馮姓男子壓地暴打，時間長達30分鐘。

活活把男童打死後，馮男還向圍觀者揮舞手中的凶器，最後被父親制伏後，旁觀者才一擁而上，一起壓制馮姓男子。羅姓男童的父親悲痛說明，妻子因為兒子的死亡遭受巨大打擊，目前沒有心力與嫌犯家屬交涉，全都交由政府去協商。

▼湖南長沙9歲男童慘遭精神病患打死。（圖／翻攝新京報截圖）

▲▼湖南長沙9歲男童慘遭精神病患打死。（圖／翻攝新京報截圖）

羅姓男子說到，之所以不跟嫌犯家屬見面，是怕妻子再受一次刺激，「不想再讓他媽媽再受刺激，我們不能沒了小孩又賠了大人，不然我們一個家就毀了。」他提到，妻子現在沒辦法與外人見面，只要一見到外人，妻子就會瘋狂要求，救救孩子。

為了怕男童的媽媽受到刺激，羅家人趁著男童媽媽外出時，將男童貼在房間的獎狀、照片全部取下，不料男童媽媽返家發現後，像發了瘋似的，把所有東西都找出來，全部貼上牆壁。

羅姓男童的四叔說，目前嫂子的狀況令人相當擔憂，不但時常會時常抱著兒子的遺像親吻、擁抱，到了晚上還會把遺照抱上床，替遺照蓋被子、哄遺照睡覺。至於男童的後事如何處理，男童四叔則說，目前還沒有考慮，「我們得等他媽媽好一點再考慮這件事。」

▼9歲童被毆死的地方目前還有淡淡的血跡。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

▲▼9歲童當街遭毆死。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

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