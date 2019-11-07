社區內等同學上課！9歲男童遭痛毆30分慘死...父親痛心：沒有人要制止

▲9歲男童在社區內慘遭精神病患打死，過程還長達30分鐘。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

湖南長沙一名9歲男童日前在自家社區內，遭到一名疑似精神病患的男子活活揍死，且過程長達30分鐘，許多圍觀者也沒有出手制止。事後，警方和救護車趕到場後，當場宣布孩子死亡，而兇手也被刑事拘留。

綜合陸媒報導，事發在湖南長沙雅塘村「匯城上築」社區內，一名9歲男童5日13時許在家吃完午飯後，和同學相約回學校，不料他在等待期間，突然遭到一名馮姓男子壓地暴打30分鐘，當場身亡。據悉，馮男發完瘋後，還向圍觀者揮舞手中的凶器，最後被他父親制伏，其他人才一擁而上幫忙。

▲湖南長沙9歲男童慘遭精神病患打死。（圖／翻攝新京報，下同）



受害父親表示，兒子是在社區裡被起子、板手等打死的，臉都被打腫了，媽媽更是氣到都崩潰了。他痛心地說，當時在場的有物業保安、許多圍觀者，「但是都沒有一個人出來，要是有人拉一下的話就可以了。」

警方指出，30歲的犯罪嫌疑人馮男，是河南滑縣人，目前已被刑事拘留。男童的舅舅接受訪問時提到，羅棋（男童）的死因主要是被掐脖子「窒息而死」，頭部傷害則是次要的，「兇手有一米八，重兩百多斤」。

消息曝光後，網友留言痛批「死刑」、「持續半小時，居然沒人來救，沒人幫手，這也是意外發生的另一重絕望」、「tmd30分鐘，就沒有一個人過去制止，救那小孩嗎」、「又拿精神病當藉口」、「孩子好可憐，一個家庭也毀了」、「所以，誰來為這個可憐孩子買單」。

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