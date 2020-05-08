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全台最狂告示牌！在「這裡」隨地尿尿要剪生殖器…蔡阿嘎都嚇哭了

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▲▼超狂告示牌。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲超狂告示牌紅到國外！（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

路邊尿尿時，小GG可能會被電到，還可能要被剪！新北市新莊區新樹民安路口的公車站牌，在過去總會有人在此尿尿，散發惡臭影響市容，里長靈機一動，決定用逗趣詼諧的方式提醒大家，「再尿就剪掉！」沒想到發揮奇效，網紅蔡阿嘎都跑來朝聖，甚至發文說，「新莊人好兇喔」

▲▼超狂告示牌。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲超狂告示牌，讓愛隨地尿尿的人再也不敢放肆。（圖／記者陳雕文翻攝）

蔡阿嘎前年2月間去朝聖，在臉書PO文「敢路邊亂尿尿、就剪小GG!!!!新莊人好兇狠喔」還將該告示牌譽為「全台灣最狂的警告標誌」，貼文中附上的照片可見蔡阿嘎站在標誌旁，作勢小便的動作，眼睛下方畫上眼淚，彷彿生殖器已被剪下，笑果十足。

▲▼蔡阿嘎前年２月間也曾來西盛里朝聖「全台灣最狂的警告標誌」（。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲網紅蔡阿嘎前年間也曾來西盛里朝聖「全台灣最狂的警告標誌」。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

西盛里長陳金田說，「明明是公車站牌，過去卻時常發現有男性民眾在那邊小便，我們是好國民，不應該有這種行為，所以才突發奇想，用比較詼諧的方式提醒大家」。

陳金田笑著說，「過了2天就有里民來說，下手能不能再狠一點！把剪刀改成榔頭，我是說以後如果有做不同的告示牌，可以採納大家的意見哈哈哈」但不論榔頭還是剪刀，告示牌設立之後，再也沒有人在那邊小便了。

▲擁有破億訂閱者的知名YouTuber「PewDiePie」將告示牌設為封面。（圖／翻攝自PewDiePie頻道）

▲擁有破億訂閱者的知名YouTuber「PewDiePie」將告示牌設為影片封面，觀看數已經突破300萬人次。（圖／翻攝自PewDiePie頻道）

一名訂閱數破1億的知名外國YouTuber「PewDiePie」昨晚最新推出的影片，介紹國際各種奇葩的設計、標語，截至目前已經累積300多萬的觀看數，而里長設計的告示牌被當作影片封面，成了另類的台灣之光。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

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