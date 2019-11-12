「禁跪趴咬1根」台妹遊芬蘭看傻　網狂歪：別撿…當地人笑曝長知識

▲台妹遊芬蘭看傻！（圖／翻攝臉書爆系知識家）

網搜小組／劉維榛報導

每一國家風土民情大不同，差點鬧出笑話！一名台女去芬蘭度假，發現路邊有「趴地跪姿」的人形告牌，嘴下還垂吊一瓶罐子，引起她好奇心，不過網路翻譯一查，卻找不出真相。求助文曝光後，引來大批老司機歪樓，「雪地上禁止角色扮演嗎」、「禁止撿肥皂？」

一名男網友在臉書《爆系知識家》貼出一張照片，他笑稱，日前一名女性朋友去芬蘭旅遊，在路邊赫見一個三角警示路牌，趴地人形的圖案讓人想入非非，她好奇停下腳步查看，卻越看越糊塗，「上傳問我們朋友，我們也不知道，估狗（Google）也翻譯的不清楚！」

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有趣照片曝光，一片白茫茫的天地中，聳立一根橘紅色的三角站牌，圖案中的人形呈現趴地跪姿，嘴上還吊著一個罐狀物體，讓友人看了好害羞。至於下方的藍色雖畫有一部攝影機，但文字敘述卻是讓人有看沒懂。

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▲原來人形是大學生的意思啦！（圖／翻攝臉書爆系知識家）

文章一貼出後，瞬間引發一大票網友歪樓，「禁止趴下吃冰？」、「 小心爬行喪屍」、「特殊情趣」、「禁止撿肥皂」、「嘴巴咬著東西，應該是行人不要亂吃丟地上東西的意思」、「附近沒水，小心口渴」、「老漢推車才能經過？」、「那脖子上掛的是什麼意思？雪地上禁止角色扮演嗎」、「小心人形蜈蚣」、「禁止從後面來」。

正解終於出爐，原來「三角形就是要注意喝醉的大學生」，而下巴那一根謎樣的物體，芬蘭人解釋，是「學士帽上的帽穗」。中間確實是攝影機無誤，代表「監控取締中」；最後那兩串文字部分，意思為「不可以在院子內停放腳踏車」。

說起圖案鬧出笑話的經歷，日前本站報導《烏日站忙找廁所驚「要跪著？」被冷酸 答案揭曉...大票網力挺：長知識+1》，指出一位民眾在車站找指標時，赫然一旁「跪拜」的圖示。原來這是「穆斯林祈禱室」的標誌，高鐵為了營造友善的旅遊環境，從2015年開始，烏日站就已啟用。

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