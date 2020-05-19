《新港奉天宮志續修》詳載媽祖大小事　同步打造無障礙空間

▲新港奉天宮志詳載新港媽祖大小事，廟方同步宣告無障礙空間啟用。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與宗教團體共同推動營造寺廟無障礙友善環境政策，目前計有新港奉天宮等14座寺廟，配合設置無障礙設施或增設部分臨時性移動式無障礙坡道等友善環境設備，縣長翁章梁邀請行動不便的身障朋友、長輩、幼童家長等來體驗奉天宮用心營造的友善環境，盼持續帶動更多寺廟響應無障礙友善環境政策。另外，《新港奉天宮志續修》新書，董事長何達煌贈送5套給嘉義縣政府。另外，由於台灣疫情趨緩，新港人共同發起「守平安護健康─新港x飛驒 友好相罩」活動，特地製作「新港飛驒」布口罩，提供給日本飛驒9個機關團體。這次特別由新港鄉公所、新港奉天宮、新港文教基金會..等8個機關團體，共278位新港鄉親共同認捐。

「一群宗教人，一起做有意義的事」翁章梁大力讚譽，更以自身母親行動不便經驗作例子，積極推動寺廟無障礙參拜空間，目前共有14間宮廟參與。他說，縣內有許多長輩雙腳行動不方便多需仰賴輪椅代步或家長帶孩子出門，推嬰兒推車時皆需仰賴無障礙設備，因此特別推動寺廟內打造無障礙友善環境。

嘉義縣內目前已有14間設置無障礙友善環境寺廟，分別為新港奉天宮、東石先天宮、港口宮、朴子配天宮、牛挑灣龍安宮、鎮安宮、布袋過溝建德宮、太保保安宮、義竹慈化寺、溪口北極殿、開元殿、鹿草雲龍宮、水上奉安宮、璿宿上天宮。

經過鼓勵、宣導後計有新港六興宮、竹崎真武廟、灣橋北極殿、番路紫雲寺、布袋魍港太聖宮、朴子高明寺、溪口天臺殿、鹿草圓山宮、城隍廟、太保慧明社醒善堂等寺廟，已表達願意配合設置無障礙友善環境設施，共同推動友善嘉義。

另外，奉天宮董事會決議2017年5月委由前國立嘉義大學台灣文化研究中心李明仁教授擔任計畫主持人，並召集國內傑出專家學者共同編撰，歷經4年時間，總計完成65萬字文字稿，包含田野調查、新港耆老訪談，以及許多珍貴照片，全彩印刷，精裝本分為上下兩冊。

▲新港奉天宮志續修，同時廟方推無障礙空間祭拜。（圖／記者翁伊森攝）

新港奉天宮董事長何達煌表示:「新港奉天宮是咱嘉義地方的大廟之一，新港奉天宮的建成與新港地區的歷史，人民的生活息息相關。要想了解新港的人文歷史，就必須先深入認識新港奉天宮的歷史沿革。民國82年（1993）年，邀請國立成功大學林德政教授總纂《新港奉天宮志》，內容詳載新港奉天宮自建廟以來的沿革事蹟。

▲嘉義縣長翁章梁率廟方及地方仕紳向媽祖祈福 。（圖／記者翁伊森攝）

《新港奉天宮志續修》為求公正客觀，時間上溯本宮之創建，民國82年已有林德政總纂《新港奉天宮志》，故前志略述，時間之下限則迄於民國105年。內容涵蓋奉天宮歷史沿革、諸神信仰的由來、廟宇組織、子弟團傳承、傳統武館文化保存、廟宇建築藝術價值、在地神祇事蹟、歷史文物、國際宗教文化交流活動以及公益事業的推動等10個章節。

《新港奉天宮志續修》由前國立嘉義大學李明仁教授擔任計畫主持人，召集黃阿有、吳建昇、蔡長廷、謝士雲、李貴民、何文玲、黃芝勤、曾金承、林伯奇、江志宏等國內專家學者共同編撰。

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