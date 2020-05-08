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嘉市電動公車低底盤　無障礙空間體貼身障友

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▲嘉市電動公車低底盤無障礙空間 便民又貼心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市邀請身障友體驗電動公車低底盤無障礙空間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市獨有充滿英倫復古氣息的電動公車-中山幹線即將於6月份正式上路，為了讓身心障礙團體能第一時間感受全車低底盤、無障礙的乘車環境，嘉義市政府特別邀請轄內各身心障礙團體搶先體驗試乘，共計11個團體參加，對於這些貼心安全的措施，直呼非常的用心，對於未來電動公車上路抱持相當大的期待。

交通處處長鄭君健表示，因應電動公車即將上路，因此特別安排身障協會等相關團體前來試乘，透過體驗新的無障礙、全低底盤的電動市區公車，讓身障朋友們感受車內的設施和服務。

▲嘉市電動公車低底盤無障礙空間 便民又貼心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市電動公車低底盤無障礙空間。（圖／記者翁伊森翻攝）

未來新電動公車共有三條路線，分別是忠孝-新民幹線、中山幹線及光林我嘉線，分別以紅色、綠色和黃色車身做區隔，因此民眾以後搭車就很清楚。他並再次感謝國光公司的協助和身障協會等團體的參與。鄭處長進一步指出，每一輛車都至少有兩個輪椅的車位，還可以固定車位，讓身障者乘坐起來更加安全。另外，「無礙」是這輛車子的特色，嘉義市有別於其他電動公車，採用的是全車低底盤設計，並有設置三個車門，上下車更加便捷。

此次參與的身障團體包含嘉義市身心障礙綜合園區-再耕園、創世清寒植物人安養院、嘉義市殘障者服務協會、嘉義市聾啞福利協進會、嘉義市盲人福利協進會、嘉義市聲暉協進會、嘉義市啟智協會、嘉義市脊髓損傷者協會、嘉義市肢體障礙服務協會、嘉義市新世界自立生活協會、嘉義市心康復之友協會等。

▲嘉市電動公車低底盤無障礙空間 便民又貼心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市電動公車低底盤還具備斜坡。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市肢體障礙服務協會羅碧芳小姐表示，這部電動公車的低底盤設計，會將車身壓低，讓身障朋友沿著斜坡道上車時更為方便容易；此外，上車後身障朋友的輪椅專區有四個安全扣的固定點、加上安全帶的設計，讓整體安全性很高，不但行駛會很平穩，且體驗時沒有感受很吵雜的聲音，希望市民及身障朋友可以多多搭乘。

▲嘉市電動公車低底盤無障礙空間 便民又貼心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此次全新設計的電動公車擁有最貼心的設計，交通處表示，因市區道路平坦適合低底盤公車行駛，有別於一般公車具有3-4個階梯，不利於長輩及年幼者上下車，行動不便之身心障礙者無法順利搭乘；低地板公車車門僅有一階，可減少爬階梯困難及上下車時間；另外車身具有側傾的功能，開門時可再降低車輛的高度，同時附有斜坡板及車廂內之無障礙輪椅座位，座位旁也增設對講機，欲下車時或緊急情況時可即時與駕駛聯絡，各項功能設計提供更具人性化、安全及舒適的無障礙運輸服務，亦可兼顧身心障礙人士之搭乘需求。

此外，這是一部國產製造的電動公車，強化國內產業，更值得一提的是，這部車外部塗裝沒有任何廣告，單純呈現嘉義市的意像，可以說是全國首創，也是唯一。

▲嘉市電動公車低底盤無障礙空間 便民又貼心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市電動公車對於身障朋友的交通考量相當周到 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府表示，為了讓身心障礙團體感受電動公車帶來的便捷舒適及安心，未來國光客運還會針對駕駛定期做教育訓練，對於身心障礙者或行動不便者搭車須服務做到位，包含下車拉開斜坡板，協助搭車者上車固定位置以確保安全，並制定獎勵機制鼓勵駕駛秉持愛心多服務有需要之旅客。

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