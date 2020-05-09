北市5444件擴大紓困案還沒送　下周決定是否初審再送中央

▲政院推出擴大紓困補助措施，北市目前5444件申請案，尚未送中央審核。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院的1萬元擴大紓困補助措施6日開放申請，民眾爭相到區公所遞交資料，台北市至8日為止共收5444件。相較新北市、花蓮市火速送件衛福部，台北市目前尚未送件；北市社會局解釋，還在討論需不需要由地方政府初審再送到中央審查，預計下週一決定，定調作法後會加速處理。

新北市政府8日送出首波擴大紓困申請案，計9301件初審通過的申請案，裝箱55箱，全部送到衛生福利部，由於數量過多，一度傳出衛福部拒收，雙方僵持超過1小時，新北市長侯友宜出席活動被問到此事時表示，「做了一些溝通」後，衛福部也收件了。

相較於新北市火速送件中央審核，台北市目前尚未送件。北市社會局說，由於還在討論到底要先審再送中央，或是直接送，最快要下週一才會處理後續送件等事宜。

而根據北市府統計，6日開放申請後，首日收到1174件、7日收到2093件、8日為2177件，目前總計5444件，多於花蓮等縣市。民政局副局長吳坤宏推測．除因北市人口較多外，可能因都市型態有較多舉牌工、小攤販、玉蘭花販等臨時工；此外，其他縣市可能因農業立縣，反而較多農保、漁保等其他補助人口，所以申請件數不多。