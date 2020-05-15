新冠疫情家暴數增加　高雄家防中心曝關鍵原因：失業和收入減少

▲高雄市社會局統計，2020年3月家暴案件較去年多出168件。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎疫情重創全球經濟，造成許多民眾工作受到影響，陸續出現減班潮、無薪假甚至是失業。高雄市社會局統計，2020年3月份家暴案件較去年同期增加了168件，雖無法全面推論是否受到疫情影響，但實務部分，確實有部分個案因疫情經濟受影響，造成家庭衝突。

高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心主任李慧玲指出，2019年3月份的家暴案件是1776件，而2020年3月家暴案件1939件，相較去年同期，今年多了163件。

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▲高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心主任李慧玲。（圖／ETtoday資料照）

李慧玲表示，雖然今年3月受理案件較去年多，但是2020年2月份的家暴案件卻又比2019年2月來的少，且2020年第一季和2019年第一季相比，也少了73件。

但如果以今年3月份增加的件數來看，時機點也正好是國內疫情最嚴峻的時候。李慧玲指出，今年3月份案件雖相較去年同期增加，但是否受到疫情影響，需要全面分析，尚不能推論，另家暴有很多因素影響，可能因兩造長期的關係不良、性格、身體疾病、藥酒癮⋯等等，不過確實有些個案表示，在疫情期間經濟狀況出現問題，所以家庭衝突也包含小孩管教、夫妻失和。

▲中央推出紓困金申請計畫。（圖／ETtoday資料照）

李慧玲表示，疫情期間若出現收入影響，中央也有推出紓困方案來因應，社工也會從中協助媒合民間資源、提供福利資訊、轉知紓困方案、協助媒合就業等。民眾如遇到經濟困境可對外求助，暴力無法解決問題，如有受暴可撥打113。

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