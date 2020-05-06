18歲女兒應徵打工「竟失蹤」網千人協尋　她吐內幕：不想回家…社會局急安置

▲18歲張女應徵打工後失蹤，尋獲後表示自己不想回家。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名18歲的張姓女子，4日下午打電話給父親說要去應徵上的雞蛋糕店工作，不料卻遲遲未返家，就連手機也沒有帶，讓父親焦急難耐上地方臉書社團PO文協尋；6日中午卻傳來消息，張女已經被相關單位尋獲，不過她吐露內情並拒絕返家，目前已由社會局緊急安置並展開調查。

張爸爸接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，老婆大約3、4年前就離家，當時自己相當消沉，女兒當時還安慰他「你還有我呀！」讓他相當感動，睡前女兒抱抱互道晚安，與女兒的感情相當好，近日除了與家母吵架外，對她並無嚴厲管教。

而18歲的張女，其實早在高一的時候就已經輟學開始工作，之前曾經從事照顧學齡前的幼童，每天都有正常上下班，近日剛好換工作，直到2日才向張父表明已經離職，4日下午說新北市永和區一家雞蛋糕攤位請她過去試做看看，當時張父還貼心提醒不要做得太累，不料女兒卻開始失聯。

張父心焦5日晚間向中和分局安平派出所報案失蹤，強調「女兒從沒出門後，不跟家裡聯絡，手機也沒帶在身上」，警方調閱監視器卻未找到相關蹤影，直到6日中午相關單位才找到張女，不料她竟表示「不想返家」，並揭露出相關內幕，目前已經由社會局緊急安置調查當中。

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