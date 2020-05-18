新北畢業祭學生創作接力展　澳門留學生用長輩圖畫出鬼島風情

▲ 藝術家陳映蓉展出《鬼島風情畫》用藝術詮釋大眾宣傳品。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2020新北市藝術青年支持計畫－畢業祭」2020年囊括全臺11個校系共14檔展覽。其中包括純藝術創作、美術插畫、商品設計、平面設計、動畫影像、工藝創作等，不限媒材的新秀創意，將帶給大家豐富多彩的新視界。畢業祭自即日起至6月29日止，於新北市五大場館展出，成為今夏不間斷的畢業祭典。

文化局表示，目前展出的《鬼島風情畫》，由澳門來臺就讀臺藝大的藝術家李映蓉，以臺灣與澳門長輩圖、廣告傳單等宣傳品，擷取其中獨特的大眾美學元素創作出新一代的普普藝術風格。

▲ 藝術家程淑娟以布為媒材打造出詩意空間。

其作品維持大眾宣傳品特有的鮮豔色調，另用大尺幅的畫布、版畫、輸出表現，讓人看見藝術家對於社會及文化現象的觀察。該展覽中，部分參展作品可以讓觀眾自取留念，以參與式藝術的形式作文化交流，希望此展覽能讓觀眾對社會有更多體會和啟發，展覽於板橋放送所展出至5月23日。

同一時地另有《糸意素境－程淑娟在職碩士班畢業創作展》，藝術家程淑娟以「白色」作為主要創作理念，以布為主要創作媒材，在人工與工業機具交替中完成作品，透過拉扯及破壞，讓布面留下一道道感覺記憶，產生對布有不同的感知經驗。程淑娟認為，白色也是顏色、也有氣味、更多的是人關於白色的記憶。在層層記憶環繞下，作品呈現出藝術家獨有的詩意空間。

更多畢業祭精彩作品自即日起至6月29日在新北市藝文中心、美麗永安生活館、板橋放送所、淡水古蹟博物館滬水一方、空軍三重一村等藝文館舍接力展出，歡迎前往參觀，更多展覽訊息請上文化局官網：https://www.culture.ntpc.gov.tw/查詢或電話：02-2950-9750分機117。

「美麗最大的祕密」