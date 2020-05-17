返鄉青年翻轉農村價值　林雨皓攜手銀河農再社區創生機

▲ 青年林雨皓（左）返鄉回留農村，攜手社區推動生態導覽事業。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局致力於推動青年回留農村政策，新店區銀河社區的青年林雨皓，近年返鄉深耕社區，攜手社區推動農村營造，期盼吸引更多年輕人回留農村，為社區帶來發展活力。

銀河社區總幹事林立岡，因生性喜愛親近自然，三十年前買下社區內的農地，退休後意外地加入銀河社區，成為社區發展的重要角色，成功地帶動社區復育一公頃水梯田，建置社區景觀平台與生態旅遊集合點，改善社區遇雨易崩的土石邊坡。

▲ 林雨皓返鄉經營青立方景觀餐廳。

林立岡總幹事的兒子林雨皓，因受父親多年投身社區事業的熱情感召，毅然放下在都市經營十餘年的咖啡師生涯，回歸社區深耕在地。林雨皓運用過去在咖啡業界所學的專業，與社區著手規劃在社區梯田種植咖啡樹。

目前正在進行咖啡樹苗種植、採咖啡豆、烘豆到手沖咖啡的農事體驗開發流程，未來將搭配社區活動推出系列咖啡農事體驗，林雨皓希望藉由自身率先投入，能夠引領更多青年人口返鄉或留農，為地方帶來創新與活力。

▲ 餐廳內的植栽是社區總幹事協同專業老師進行綠美化。

農業局長李玟表示，青年回留農村為新北市農再社區注入新能量與創意，更能全面性地串聯社區人文與自然特色，讓社區發展與時俱進，為社區創造出更多發展生機。

李玟說，透過新農漁民輔導計畫，持續挹注課程輔導、農企業觀摩交流、專案輔導與銷售通路媒合等相關資源，營造良好的產業環境，讓更多有志從農的青年加入社區行列，成為驅動農再社區轉型與產業升級的力量。

「美麗最大的祕密」

▲ 青農林雨皓經營的餐廳有台版天空之城之稱。

▲ 銀河洞瀑布是銀河社區內著名景點。