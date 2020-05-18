在地企業「揪感心」　送防疫物品提升佳里警防疫能量

▲台南市佳里區長年深耕的在地企業，慷慨捐贈自產的「人蔘優百樂」口服液，及乾洗手液，大大提升佳里分局員警防疫能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區長年深耕的在地企業「龍杏生技製藥股份有限公司」，慷慨捐贈自產的「人蔘優百樂」口服液，及乾洗手液，大大提升佳里分局員警防疫能量。

捐贈儀式於18日上午9時，在佳里分局4樓禮堂舉行，由大台南警察之友佳里辦事處主任周文雄，陪同「龍杏生技製藥股份有限公司」總裁林彥孟、董事長林彥偉兄弟二人連袂親臨致贈，受到員警熱烈的歡迎，捐贈儀式簡單而隆重。

本次捐贈項目計有「人蔘優百樂」口服液1920瓶、乾洗手液200瓶，期望能幫助警察同仁提升防疫能量，持續的作好防疫工作。林彥孟、林彥偉兄弟表示，平時警察維護治安工作的辛勞，民眾都看得見，尤其近半年來受「新冠肺炎」的肆虐，警察身為政府團隊的一份子，配合各項防疫措施的執行，更是疲於奔命，本次致贈自產的「人蔘優百樂」口服液，以及乾洗手液，期望警察朋友們在忙祿的工作下能稍稍的提振提振精神，提升滿滿的防疫能量。

佳里分局分局長斯儀仙衷心的感謝總裁林彥孟、董事長林彥偉的關懷，特別代表佳里分局全體員警致贈「急公好義」的警察公仔，以表達感謝之意，並期勉所屬警察同仁，除持續落實轄區治安維護的任務以外，更需上緊發條克盡職責，全力配合政府的防疫工作，共同為國人健康把關，以不負林總裁兄弟的美意與支持。

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